JEB**A! Krenule su sprdnje nakon pada bespilotne letjelice, neke fore su urnebesne: ‘Prije će dron pasti na glavu nego…’

U četvrtak je u Zagrebu pala bespilotna letjelica koja je izazvala veliki strah među građanima, no usprkos tome na reakciju nadležnih čekalo se sve do petka, točnije ne manje od 12 sati. Upravo taj izostanak reakcije mnoge je neizmjerno zgrozio, no kao po običaju, šale na račun brzine nadležnih nisu izostale.

Društvene mreže doslovno su preplavljene raznim memeovima, a ovo su samo neke od fora koje kruže društvenim mrežama.

“Sigurni smo”

“Najviši stupanj pripravnosti”

“Negdje u Kozari boku”

“Reakcije”

*or drones falling down in Zagreb pic.twitter.com/6Qrl1N8x00 — bicycle.in.croatia 🚲🏳️‍🌈🌻 (@BicycleCroatia) March 11, 2022









Prognoza