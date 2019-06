JE LI OVO NAŠ KRAJ? Fotografija pasa koji na Grenlandu vuku saonice rasplakala svijet

Fotografija koju je danski meteorolog snimio na Grenlandu ne ostavlja mjesta sumnji. Planet Zemlja ubrzano propada, i to zbog ekstremnih klimatskih promjena koje stvaraju nepopravljivu štetu.

To potvrđuje i potresna fotografija Steffena Olsena iz danskog meteorološkog zavoda na kojoj je zabilježio pse koji vuku saonice po vodi, i to na mjestu na kojem je donedavno bilo metar i pol leda.

Zaprepašteni meteorolog objasnio je kako se vraćao po opremu koju je ostavio kako bi obavio neka istraživanja, no ništa nije uspio pronaći…

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 June 2019