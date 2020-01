Je li ovaj čovjek U kući ili VAN kuće? Vaš odgovor otkriva jeste li normalno ljudsko biće!

Autor: Dnevno

Način na koji percipirate čovjeka s ilustracije otkriva nešto skriveno o vašim mislima i karakteru. Kako vi vidite čovjeka na slici, je li on van kuće ili unutar nje? Otkrijte analizu svog karaktera u tekstu!

Čovjek je unutar kuće

Vi ste sasvim normalno ljudsko biće koje izbjegava sukobe kad god može. Vi pokušavate pronaći mirne načine za komunikaciju s ljudima. U konflikte ulazite samo u krajnjoj nuždi, kada ne postoji drugi način, piše atma.

Temperament koji vas krasi je vrlo kompleksan. Ljudi često ne mogu razumjeti vašu dubinu, ali ima pojedinaca koji vas potpuno razumiju. Ponekad se osjećate kao da ste izvan onoga što se događa oko vas, a tada dolazi do grešaka u komunikaciji s ljudima koji vas okružuju.

Volite mir, a vaša oštroumnost dolazi do izražaja jednostavnim djelima dobrote – to radite nesvjesno. Bliski ljudi to vide i cijene, a cijene i što ih znate pažljivo saslušati i razumijete njihove probleme. Znate da razmišljate van okvira i ne dopuštate da se osjetite poraženo kada stvari krenu po zlu.

Čovjeka vidite van kuće

Cijenite iskrenost i otvorenost iznad svega. To vam je prioritet u životu bez obzira što drugi misle o tome, jer mnogi ljudi ne vole čuti pravu istinu. Zato imate puno prijatelja, ali i neprijatelja.

Vi vaše mišljenje, ideje i emocije proslijeđujete drugima bez straha i bez cenzure. To radite i zato što ne želite da dođe do nesporazuma i pogrešnog shvaćanja.

Ne volite ovisiti o drugima. Kada nešto treba riješiti, vjerujete da ćete to bolje napraviti sami. Bez obzira na to, cijenite timski rad kako bi zajedno s drugima došli do određenog cilja. Ako i dalje u životu ostanete dosljedni sami sebi, imat ćete sve što vam srce želi.