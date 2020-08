JE LI MOGUĆE? POGLEDAJTE SATOVE U TRGOVINAMA! Znate li zašto su većinom namješteni na 10 sati i 10 minuta?

Autor: Snježana Vučković

Današnji kupac morao bi biti svjestan da onoga trenutka kada zastane pred izlogom ili na samo nekoliko sekundi pogleda u televizijsku reklamu, najčešće prestaje biti vlasnikom svoje volje.

Kupujemo po tuđoj volji!

Iako u kupnju nerijetko krećemo sa pripremljenim spiskom namirnica koje su nam nužne, velika je vjerojatnost da će se po obavljanju „šopinga“ uz stvari sa spiska naći i neki proizvodi koji nam nisu bili ni na kraju pameti!

Tako se često vratimo sa čokoladicama, parfemom ili žvakaćim gumama za čiju kupnju nemamo objašnjenje, pa se često pitamo. kako su se ti proizvodi uopće našli u našoj torbi?

No, objašnjenje postoji i ono se zove neuromarketing…

Neuromarketing je mlado područje znanosti koje se definira kao spoj neuroznanosti i marketinga. Korištenjem slikovnih prikaza mozga, istraživači mogu saznati jesu li reklamne poruke i kampanje nekog poduzeća učinkovite i u kojoj mjeri. Iako je još mlado područje znanosti, neuromarketing je zainteresirao mnoge znanstvenike, istraživače, tvrtke ali i potrošače.

Savjeti neuromarketinških stručnjaka vrebaju iz mnogih „brendiranih“ dućana u kojima vas očekuju brojna iznenađenja na koja uopće izravno ne obraćate pozornost, no ona itekao utječu na vaše raspoloženje, emocije i podsvijest i tjeraju vas da mimo svog plana uđete baš u njih.

Banalni primjeri neuromarketinških trikova

Primjerice, zasigurno niste svjesni da su satovi unutar trgovina često namješteni na 10 sati i 10 minuta jer tako podsjećaju na „smile face“, za razliku od 8 sati i 20 minuta koji asocira na tužno lice. Također, nismo niti svjesni da ovi stručnjaci „imaju moć“ za samo četiri sekunde kupca natjerati da kupi točno određeni proizvod, no ne treba misliti da se do takvih rezultata došlo „preko noći“… Brojnim zahtjevnim analizama, studijama i „eksperimentima na ljudima“, došlo se do nevjerojatnih zaključaka od kojih neki na prvi pogled mogu djelovati čak i banalno.

Npr. među brojnim proizvodima u sjajnim pakiranjima, velika je vjerojatnost da ćete posegnuti za mat pakiranim proizvodom, a posve je sigurno da na rasprodajama nećete odoljeti proizcvodima s naglašenim, prekriženim starim cijenama i teatralnim akcijskim natpisima, te ćete ih kupiti misleći da nešto propuštate iako ih, realno, ne trebate.

Hrvatska ide u korak sa svijetom

Ova „marketinška znanost“ na velika je vrata ušla u Hrvatsku i to osnivanjem Instituta za Neuromarketing specijaliziranim za znanstvena i razvojna istraživanja upravo na gore spominjanom području. Da Hrvatska za ostatkom svijeta ne kaska kada je u pitanju ova grana znanosti, potvrđuje činjenica da stručnjaci unutar ovoga Instituta imaju pune ruke posla…