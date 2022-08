IZ HELIKOPTERA ISKOČIO U NATIKAČAMA: Milanović iznenadio odjevnom kombinacijom

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Predsjednik Zoran Milanović je u četvrtak prijepodne sletio u Zračnu luku Sinj u Glavicama, gdje su ga dočekali i novinari koji su ga snimili u neuobičajeno opuštenom izdanju.

Naime, Milanović je za ovaj put odabrao neformalnu odjeću – crnu kratku majicu, koja je naglasila predsjednikovu figuru koju zbog odijela inače nemamo toliko prilike vidjeti, kratke hlače, a na noge je obuo natikače.

Nakon što je portal Dalmacija Danas na svom YouTube kanalu objavio video predsjednikovog dolaska, društvene mreže su se ubrzo užarile od komentara. Većina korisnika društvenih mreža hvali predsjednikovo izdanje, jer smatraju kako je nepotrebno da se ‘kuha u odijelu’ na velikim vrućinama, dok ima i onih koji navode da se mogao primjerenije odjenuti, a najviše prigovora dobio je na natikače.





Milanović je pozdravio kratko sve prisutne koji su ga dočekali te brzo požurio dalje. Naime, predsjednik će ove nedjelje s kolegom Pahorom gledati 307. Sinjsku alku. Danas dolazi u Knin kako bi uručio odlikovanja, medalje, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Svečani prijem Predsjednika Republike za ratne zapovjednike na Kninskoj tvrđavi uveličat će svojim glazbenim izvedbama odlikovana Klapa HRM-a Sveti Juraj, Policijska klapa Sveti Mihovil i Mali jazz sastav Orkestra Hrvatske ratne mornarice.

Inače, predsjednik je nedavno na otvorenju Pelješkog mosta pojavio sa neobično zamotanim prstom, a kasnije je na pitanje što mu se dogodilo s rukom kratko kroz smijeh odgovorio: “Sekač mesa”.

“Ima tamo kuharica u državnoj rezidenciji, ali ja nekad previše radim tuđi posao pa se onda osakatim. Ali, interesantno, nema liječnika. Ne na Pantovčaku, nego dolje kamo ja idem. Inače je svake godine bio, a znate li zašto ga sad nema? Zato što financijska služba ministarstva nije htjela potpisati”, pojasnio je Milanović i otkrio zašto nije liječnik uz njega. Naime, nesreća tijekom boravka u državnoj rezidenciji na Hvaru.

“Počasno-zaštitnoj bojni, postrojbi koja odgovara samo meni, mora, s obzirom na to da je proračun predsjedničkog ureda smanjen, Ministarstvo biti na usluzi. I ono je na usluzi, časnici i generali to znaju. Međutim, kad netko treba platiti predujam za liječnika i sanitetskog djelatnika da spavaju u apartmančiću, da budu na pet metara od vrhovnog zapovjednika ili premijera, onda to treba predujmiti. Onda netko kaže da nećemo platiti. Onda ja to doznam kad si skoro odcvikarim prst. Sam sam se sanirao. Onda, kad sam sletio u Ploče, došla mi je vojna ambulanta. Fućkaš moj prst, nisam se prvi put porezao ni zadnji put, ali to govori koji je to nasilnik i kako se ponaša prema državnoj imovini”, rekao je predsjednik Milanović.









“Netko ne radi svoj zakonski posao, namjerno ruši sustav i u tome uživa zaštitu svog šefa. Kako da se ja tome suprotstavim. Da platim iz svog džepa? Preplitak je. Banožić je dao nalog tim preplašenim službenicima, oni neće isplatiti predujam”, rekao je i dodao kako nije znao da liječnik treba biti uz njega. “Još će reći da sam se namjerno porezao da bih pričao o ovome”, dodao je predsjednik.