Hrvat na meti Trumpova prijatelja zbog aplikacije koja spaja ljude koji žele dijete, ali ne i partnera

Autor: Dnevno

Bila je 2011. godina, a Ivan Fatovic je u New Yorku sjeo na večeru s nekolicinom svojih prijateljica. Razgovor je počeo standardno, što se kome izdogađalo od zadnjeg puta kada su se vidjeli, kako su im obitelji, što ima novo na poslu.

A onda su njegove frendice, tada sve slobodne i u dobi oko 35 godina, u maniri “Seks i grada”, u koju kod žena često skrene sasvim obični prijateljski susret, počele pričati o ljubavnim vezama. Svaka od njih imala je aspiraciju jednoga dana postati majka. I sve su bile svjesne da, ako žele ostvariti tu svoju želju, zbog biološkog sata na raspolaganju imaju tek još koju godinu. Sve su one lijepe i uspješne, no jednostavno ne uspijevaju naći muškarca s kojim bi poželjele imati dijete. A traže ga, kako u stvarnom životu, tako i na dejting aplikacijama. Tinder, Bumble, OK Cupid, isprobale su ih sve. No, čini im se da su muškarci na tim mrežama zainteresirani tek za neformalnu zabavu, avanturu, piše Jutarnji.

“Modamily ljudima može pomoći da osnuju obitelj tako što će ući u vezu pa se jednostavno odlučiti na idući korak, ali im pomažemo i ako su se odlučili na neku od alternativnih opcija. Educiramo ih o smrzavanju jajašaca, testiranju svojih gena, pomažemo im da nađu surogat majku, donora sperme ili jajašaca. A možda se odluče i za takozvani co-parenting, opciju u kojoj pronađeš najboljeg prijatelja s kojim odlučiš imati dijete. Potonji je slučaj posebno popularan kod prijatelja od kojih je jedan gay. Tu dolazi do ‘Will i Grace’ momenta”, priča 44-godišnji Fatovic za Jutarnji, koji trenutno boravi u Los Angelesu i već osam godina živi isključivo od ovog posla.

“Aplikacija vas pita koliko vam je važna religija, želite li svoje dijete odgojiti u duhu religije uz koju ste vi sami odrasli, vidite li svoje dijete da pohađa javnu ili privatnu školu, želite li s potencijalnom osobom s kojom ćete imati dijete živjeti u istoj kući ili u blizini, tko će što plaćati, kako biste voljeli da izgleda skrbništvo. To su važna pitanja koja brojne žene u 40-ima ne žele pitati frajera s kojim dejtaju jer ne žele da misle da su napadne, a zanima ih”, objašnjava Fatovic.

Prijava na aplikaciju je besplatna, a da biste se mogli s nekim spojiti, najprije se morate međusobno lajkati. Ako se to dogodi, imate 24 sata za javljanje drugoj strani. Kada prođe jedan dan, ne možete vidjeti ljude koji su vas lajkali, osim ako ne platite pretplatu od 30 dolara mjesečno. Aplikacija je prilično progresivna kada se u obzir uzmu opcije koje nudi, kao što je spomenuti co-parenting. Zbog toga je bila na meti Rusha Limbaugha, konzervativca i voditelja talk showova i radijskih emisija te, među ostalim, prijatelja Donalda Trumpa.

“Rekao je da rušimo američku instituciju obitelji”, prisjeća se Fatovic pa nadodaje: “Ne navodimo ljude na nikakve odluke, niti tvrdimo da je bolje imati dijete bez braka. Isto tako, ne tvrdimo da je nužno imati ga u braku. Samo nudimo alternativne opcije, pomažemo ljudima da sagledaju sve svoje mogućnosti.”