Homoseksualci vole Kurza! Razlog bi vas mogao iznenaditi

Isprva omiljen među LGBT zajednicom, austrijski kancelar Sebastian Kurz pao je u njihovu nemilost nakon što je njegova Narodna stranka koalirala s desnom Slobodarskom strankom Austrije.

No, nakon što je promptno reagirao na najavu Bruneja da će uvesti zakon kojim će se homoseksualci i preljubnici po šerijatskom zakonu kažnjavati kamenovanjem do smrti, LGBT udruge pozdravile su tu reakciju.

“Pozivam Sultanat Brunej da povuče smrtnu kaznu kamenovanjem za homoseksualni čin odraslih osoba koje daju obostrani pristanak. Isto vrijedi i za druge zemlje koje imaju iste okrutne i neljudske zakone. Nitko ne smije biti kriminaliziran na temelju svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta”, piše u reakciji predsjednika austrijske vlade, objavljene na Twitteru.

I call on the Sultanate of #Brunei to withdraw the death penalty by stoning f homosexual acts between consenting adults. The same goes for other countries which have the same cruel & inhuman laws. No one should be criminalized based on their sexual orientation or gender identity.

