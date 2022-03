GANGSTER IZ IMOTSKOG SPOJIO OKO 450 PAROVA: Otkrio bizarne zahtjeve i poznate osobe koje traže usluge

Autor: T. Š.

Nedjeljko Babić iz mjestašca Runović pokraj Imotskog već 40 godina spaja ljude diljem svijeta, a pohvalio se i da je jedan od najuspješnijih posrednika u regiji koji je dosad spojio oko 450 parova. U šali se naziva ‘Ćiro Blažević u ljubavi’.

Popularni zvan Gangster je emisiji ‘Una, due, tre’ Una TV otkrio dio tajne svog umijeća, a predstavio je i jednog klijenta, neženju Stevena koji je u potrazi za partnericom. Otkrio je da mnoge slave osobe traže njegovu pomoć, ali i prema iskustvu prognozirao kakvi muškarci mogu osvojiti Jelenu Rozgu, Severinu, Ninu Badrić, Danijelu Martinović i Vlatku Pokos.

Gangster je objasnio da podatke klijenata prikuplja preko web stranice ‘Dalmatinski samci’ putem koje klijenti pošalju svoje slike, ispune upitnik, a on ih kasnije uvodi u svoju kartoteku. Parove spaja po godinama, stručnoj spremi i drugim parametrima kompatibilnosti.

Neženja u potrazi za mršavijom, mirnom, nježnom i ženstvenom ženom

Steven Grković je jedan od njegovih klijenata. Ima 41 godinu, dva braka iza sebe, no spreman se opet oženiti. “Volim malo više mršavije, a kod karaktera mi je bitno da je što sličnija mom karakteru, mirne naravi, nježna i ženstvena”, iznio je detalje ovaj neženja.

Rumunjke i Albanke za Dalmatince?

Babić otkriva da trenutno u kartoteci ima više od 3500 neženja u dobi između 30 i 40 godina te da su pretežno sa splitsko-dalmatinskog područja.

Ni spajanje domaćih ljudi sa strancima nije mu problem. “Ima Rumunjki, čak smo u Albaniji probili led i sve su se pokazale dobre”, pohvalio se.

Navodi da muškarci traže lijepe i zgodne žene, da ih nije “stid proći s njom da ih narod vidi”, dok žene traže malo bogatije muškarce. “Uvijek se gleda što imaš, da imaju sigurnost”, pojasnio je.

Muškarac u devedesetim godinama život poželio dijete

Otkrio je i neke bizarne situacije poput one kad ga je neženja u 90-im godinama života tražio da mu nađe ženu koja će mu roditi dijete, a 85-godišnji povratnik iz Amerike ženu između 18 i 25 godina. “Meni je to malo…šta ja znam…meni je to nenormalno”, s nelagodom je govorio Babić koji je sa svojom suprugom Milicom u sretnom braku od 43 godine.

Prva ‘klijentica’ je bila njegova djevojka

Zanimljivo prva osoba koju je uspješno spojio bila je njegova prva djevojka i to dok mu je još bila djevojka. Objasnio je kako se spremao u vojsku. Djevojka je bila dosta ‘zagrizla’ za njihovu vezu, no on se nije htio ženiti. Došao mu je prijatelj, susjed Nedo, koji ga je tražio da mu nađe djevojku, a Babić se dosjetio savršenog rješenja i za prijatelja i za sebe.

Odveo ga je svojoj tadašnjoj djevojci, dogodio se ‘klik’ i oni su se oženili i dobili djecu. Babić kaže da su i danas dobri prijatelji.

Nini treba komad muškarca, Severini i Pokos mlađi da ih zabavi

Progovorio je i o tome kako mu se javljaju poznate osobe, poput nogometaša, pjevača i glumaca, no nije išao previše u detalje jer kaže, diskrecija je zajamčena.

Kad su u pitanju poznate osobe, Babić je dao svoju prognozu kakav bi muškarac mogao osvojiti Jelenu Rozgu, koju navodi kao trenutno najpoželjniju udavaču, potom Severinu, ali i Ninu Badrić, Danijelu Martinović te Vlatku Pokos.









Smatra da Rozgi treba veliki igrač, da mora biti lijep, zgodan i prilično bogat, jer tvrdi da ona baš “nije za neku sirotinju”. Kad je u pitanju Nina, smatra da joj isto treba ”komad muškarca, visok, zgodan, duhovit. Danijeli Martinović kaže treba muškarac koji će ju utješiti, jer je bila u dugoj vezi te smatra da je trenutno ranjiva.

Što se tiče Severine, ističe da njoj treba ”pravi muškarac”, ali i da može biti i mlađi, da je malo zabavi i utješi – baš kao i u slučaju Vlatke Pokos.

Gansgee smatra da su muškarci danas hladni i nezainteresirani, što radi problem u ‘spajanju parova’, a što se žena tiče kaže da ih puno vidi kako šetaju pse, a da bi on htio vidjeti da “vode i mladiće i pase”.









Za kraj se ponovno slobodnim ženama ponovno obratio neženja Steven. Onima koje su u njemu prepoznale sebe, poručuje da budu slobodne te se bez ustručavanja i stida jave, jer to je nešto “normalno, lijepo, ljudski i humano.” Njegov poziv i cijeli prilog možete pogledati OVDJE.