(FOTO) Zagrepčanka izgubila zaručnički prsten na djevojačkoj u Beogradu, otkrilo se kod koga je ostao!

Autor: R.A.

"Opšte je poznato da se naše 'susjede' ne znaju ponašati razuzdano u Beogradu".

Beograd, srpska prijestolnica, poznat je po bogatom noćnom životu i razuzdanim zabavama. Upravo zato nemali broj ljudi zaputi se na vikend u tom gradu. To je bio i plan djevojke iz Zagreba koja je u spomenutom gradu slavila svoju djevojačku zabavu. No, plan joj se izjalovio kada je saznala da je izgubila zaručnički prsten. Odlučila je vlasnicima kluba u kojem se održavala zabava poslati poruku na WhatsAppu kako bi joj pomogli pronaći prsten, no razgovor nije tekao kako je željela…

Screenshot poruke koji je uskoro postao viralan objavila je stranica na Instagramu pod nazivom @negujmosrbski. “Opšte je poznato da se naše ‘susjede’ ne znaju ponašati razuzdano u Beogradu. Naš savet: proveri da ti prsten nije ostao na njegovome meljaču. Kaj ne? Bok”, napisali su uz objavu sugerirajući da su Hrvatice, odnosno Zagrepčanke poznate po razuzdanom ponašanju u Beogradu.