(FOTO) Za cijenu vile u Opatiji može se kupiti cijelo selo

Autor: Dnevno.hr

Jest, košta, ali dok biste u Hrvatskoj za ove novce kupili vilu u Opatiji ili u Americi stan na Manhattanu, na Novom Zelandu možete dobiti cijelo selo!

Selo Lake Waitaki smješteno je na Južnom otoku, a cijena uključuje osam trosobnih kuća, 14 hektara zemlje, garaže, restoran, ali i pravo na iskorištavanje vode na tom području. Izgrađeno je još tridesetih godina prošlog stoljeća za radnike koji su radili na podizanju i održavanju brane, no kako je cijeli sustav krajem osamdesetih automatiziran, radnici više nisu bili potrebni pa su 1989. napustili selo.

Devedesetih je država selo prodala u privatne ruke, a od tada su se vlasnici svakih nekoliko godina izmjenjivali. Ipak, iz agencije za promet nekretninama tvrde da je interes za selo ogroman te neki potencijalni kupci ovdje planiraju izgradnju resorta.

S obzirom na zemljopisni položaj, to nije ništa neobično. Naime, Waitaki je okruženo planinama, a nedavno je ovdje otvoreno i biciklistička staza “Alps to Ocean”, pa se očekuje značajan porast broja turista.

Na natječaj su se javili i kineski investitori, no kod ove prodaje ima jedna kvaka. Naime, selo mogu kupiti samo Novozelanđani, tako da u ruke stranaca ne može nikako doći. Ipak, to dovodi i do problema, jer od domaćih nitko nije spreman ponuditi više od trećine tražene cijene, pa je najviša ponuda 4 milijuna kuna.

No, kako bilo, vjerojatno će i ova „roba“ prije ili kasnije naći kupca, a tko zna, možda se država i zainteresirani na kraju nađu – na pola puta, piše PunKufer.