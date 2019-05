(FOTO/VIDEO) ‘JUNARMIJA’: Nakon Hitlerjugenda i Titovih pionira, sada i Putin ima djecu-vojnike!

Ruska djeca stara oko četiri godine, odjevena u vojne odore, uče marširati. Fotografije i snimke “Putinove male armije” obišli su svjetske medije, a na njime se vide dječaci i djevojčice kako paradiraju u ruskom gradu Pjatigorsku.

Grupa dječaka i djevojčica, stara samo šest godina, paradirala je čak i s modelom američke puške M16.

“Junarmija” – armija Vladimira Putina koja nudi vojnu obuku za one od 8 do 18 godina dostigla je nevjerojatnu brojku od pola milijuna članova. Ova vojska na meti je mnogih kritika. U maršu je sudjelovalo oko 500 mališana.

“Što prije počne patriotsko obrazovanje, to će društvo biti zdravije. Ovo nije samo zabava. Ovo je naša zahvalnost, naše sjećanje i ponos”, rekla je nastavnica Natalija Vasjutina.

