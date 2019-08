(FOTO) U uredu pedofila Epsteina pronađena slika Billa Clintona u ženskim cipelama i haljini Monice Lewinsky

Dok se slučaj Jeffreya Epsteina odmotava, u javnost izlazi sve više nevjerojatnih detalja iz života zloglasnog američkog milijardera koji se ubio u zatvorskoj ćeliji 10. kolovoza nakon brojnih optužbi za pedofiliju.

Epstein je tijekom burnog života razvio mrežu utjecajnih i moćnih prijatelja, poput Billa Clintona, Donalda Trumpa i Billa Gatesa. U jednom od svjedočenja koja su se ovih dana pojavila, navodi se da se u Epsteinovoj vili na Manhattanu, između ostalog, nalazi i veoma neobična slika Billa Clintona.

Na slici je bivši američki predsjednik odjeven u žensku haljinu i cipele sa štiklama, piše Daily Mirror.

Pretpostavlja se da se stolac u kojemu Clinton sjedi, nalazi u Ovalnom uredu u Bijeloj kući, jer se vidi dio predsjedničkoga grba i prepoznatljivog plavog tepiha.

​Iako neki mediji spekuliraju da je haljina referenca na Monicu Lewinsky, ona zapravo podsjeća na haljinu koju je Hillary Clinton nosila na prijemu u Centru Kennedy 2009. godine.

“To je apsolutno Bill Clinton. Bilo je šokantno, to je definitivno njegova slika. Bila je to veoma provokativna, seksualna slika. Nosio je visoke potpetice i plavu haljinu, a ruka mu je bila u čudnom položaju”, rekao je anonimni svjedok.

Ipak, većina komentatora na Twitteru smatraju da je riječ o zafrkanciji

If you thought that was weird check out this collage put together by @DailyMail of a similar if not the same dress worn by @HillaryClinton and just look how @BillClinton sits 😶 pic.twitter.com/5itW1tGJTB

