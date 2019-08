(FOTO) Sudeći po atmosferi, gužvi i količini pozitive, ovogodišnje izdanje Špancirfesta bit će za pamćenje!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Već popodne prvog dana 21. Špancirfesta ulice i trgovi su se napunili posjetiteljima među kojima je bilo i onih iz udaljenijih dijelova Europe. Prvi festivalski dan, koji je inače vrijeme uhodavanja, već je u predvečernjim satima pokazao kakvu atmosferu možemo očekivati – Varaždinske ulice odjekivale su smijehom, glazbom i žamorom kojeg su izazivali odlični ulični performeri – veseli band Sopaloca i otmjene figure Stelzen Art. Heroji ulica zauzeli su svoje lokacije u cijeloj povijesnoj jezgri i raspjevali, ponegdje i rasplesali posjetitelje, a festivalski mirisi i okusi opajali su na svakom koraku.

Dolaskom mraka, atmosfera se dodatno ugrijala – pred punim gledalištem romantične Vile Bedeković je Božo Vrećo održao (još jedan) fenomenalni koncert pokazujući (još jednom) kako se granice između tradicije i modernog u glazbi mogu vrlo plemenito izbrisati.

Na PAN pozornici kod Starog grada, središnjoj koncertnoj lokaciji su, nakon spektakularnog vatrometa, zasvirali The Gypsy Kings by Baliardo – world music atrakcija koja je u dugom nastupu nevjerojatnim zvukom, sviračkim umijećem, strašću, ali i poznatim pjesmama na ples pokrenula tisuće okupljene ispod zapadnog bedema. Tek što su odsvirani zadnji akordi na PAN pozornici na obližnju pozornici u KVART-u Špancirfesta popeli su se nevjerojatni Jonathan i u gotovo dva sata odsvirali genijalan, žestok, iskren i pamtljiv koncert. No, čast da otvore konertni niz na Špancirfestu pripala je varaždinskom bendu Ginger sastavljenom od sjajne mlade vokalistice Fani Solomun i vrhunskih glazbenika.

Sva ta nakupljena pozitivna energija potom se prelila na brojne party-lokacije, kako u Zoni Stari grad, obližnji Stančić, Vinski grad ili brojne varaždinske barove u kojima je prva večer oproštaja od ljeta potrajala do kasno. Ili rano.

U subotu je program prepun događanja, a sve detalje možete pronaći ovdje.

Ukratko, svi sadržaji otvoreni su cijeli dan: sve radionice Parka kreative, ulični performeri, Kreativnica, Umjetnička ulica, Vindiland, Zabavni park, Universe Show, izlagači, gastro ponuda, Heroji ulica tu su da ulice i trgove povijesne jezgre ispune festivalskim duhom.

Večerašnji koncert The Frajli kod Vile Bedeković je RASPRODAN, ali nas zato na Starom gradu čeka hip-hop spektakl – tri vrhunska hrvatska benda na dvije pozornice. Krankšvester i Vojko V na PAN pozornici od 21h, a HIGH 5 nekoliko koraka dalje u KVART-u odmah nakon njih oko 23.30.