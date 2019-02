(FOTO) Ovo je službeno najpametnija žena na svijetu: Znate li tko je ona?

Autor: ZG/Dnevno.hr

Kao desetogodišnjakinja je polagala dva testa inteligencije koji su pokazali da ima sposobnosti 23-godišnjakinje. Trideset godina kasnije, najpametnija žena na svijetu živi u potpunoj anonimnosti.

Marilyn vos Savant žena je s najvećim IQ-om na svijetu. Dok je bila desetogodišnja djevojčica rješavala je dva testa inteligencije. Prvi je bio Stanford-Binet test i uključivao je set pitanja koji mjere kognitivne sposobnosti kroz pet faktora. Drugi je bio Mega test, dizajniran kako bi mjerio IQ iznad 145. Po Mega testu njezin je IO iznosio 186, a po Stanford-Binetovoj skali bio je 228. Nakon kratke analize stručnjaci su zaključili kako ova desetogodišnjakinja ima mentalne sposobnosti 23-godišnjakinje. Trideset godina nakon toga u povijest će ostati upisana kao osoba s najvećim IQ-em na svijetu koja je dugo držala i taj rekord u Guinnessovoj knjizi rekorda sve dok ta kategorija nije ukinuta 1990. godine, piše Express.hr.

Unatoč njezinom IQ-u bez presedana njezino je obrazovanje bilo poput bilo kojeg drugog. Išla je u lokalnu srednju školu i radila u očevoj trgovini. Studirati je počela na društvenom studiju, a zatim se preselila na studiji psihologije na Sveučilište Washington od kojeg je odustala nakon dvije godine. Početkom 80-ih preselila se u New York i počela graditi svoju karijeru u pisanju, pisala je i IQ kvizove za Omni magazin prije nego je dobila posao u Parade. Pisala je kolumnu a ljudi su joj mogli slati pitanja na koja bi im ona odgovarala. 1987. godine udala se za Roberta Jarvika jednog od dizajnera umjetnog srca Jarvik-7. Kasnije je postala šefica financija u Jarvik Heart Inc. Njih dvoje tada su bili poznati kao najpametniji par u New Yorku.

Tijekom godina bilo je rasprava o autentičnosti testova koji su izmjerili njezinu razinu IQ-a, budući da trenutačne verzije ne omogućavaju rezultate iznad 170. I ona sam je tvrdila kako je to pomalo nejasno područje, s obzirom kako inteligenciju više nije tako lako mjeriti. Tome unatoč, ona je bez sumnje jedna od, ako ne i najpametnija, osoba na svijetu.

Marilyn vos Savant ipak je odabrala živjeti u potpunoj anonimnosti.