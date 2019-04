(FOTO) Nevjerojatno! Cijeli život na kriv način upotrebljavamo dasku za rezanje

Na internetu se početkom ožujka pojavio trik s kuhinjskom daskom za rezanje koji je mnoge ostavio u čudu i izazvao raspravu na društvenim mrežama. Tvrdi se da rupa koju ima većina daski za rezanje služi da biste kroz nju ubacili namirnicu koju ste narezali u lonac, a da ne napravite nered.

“Sve vrijeme pogrešno rabite dasku za rezanje. Rupa ima svrhu”, stoji u opisu trika.

Naravno, ovo je izazvalo čuđenje jer mnogi nikad nisu čuli za ovu namjenu rupe na dasci. Neki su zaključili da to jednostavno ne može biti istina.

“Ne vjerujem”, “Pa onda bi trebale biti dvije rupe u dasci, jedna ti treba za pridržavanje”, “Što?!?! Pa ja sam mislio da to služi da objesiš dasku”, “Ma kako bi to uopće nekome uštedjelo vrijeme?”, “Nakon ovog imam osjećaj da ni disati ne znam kako treba”, bili su samo neki od komentara.

You’re using a cutting board incorrectly. Reader, the hole has a purpose. https://t.co/koa4hliP7J pic.twitter.com/oJoTBxjR2u

— Edmonton Journal (@edmontonjournal) March 26, 2019