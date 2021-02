(FOTO) Mislili su da je riječ o starom pištolju, čavlu ili zviždaljki, a onda je uslijedio šok!

Zviždaljka, mali pištolj, spravica za tiskanje duhana, olovka, zviždaljka za mačke ili lov, laser, urna, čavao za gredu “dvanaestica”, samo su neki od mnogobrojnih netočnih pogodaka kad je u pitanju ovaj predmet.

Riječ je uistinu o glamuroznom predmetu, ako ćemo slušati riječi brojnih zadovoljnih korisnika, a i ako ćemo suditi o cijeni. Naime, ovaj predmet možete pronaći u tri verzije – srebrnoj po cijeni od 69 dolara ( oko 465 kuna), zlatnoj od 150 dolara ( više od 1000 kuna) i u ružičasto zlatnoj.

Još jednom dobro pogledajte fotografiju u nastavku i pokušajte otkriti o čemu je riječ, ispod fotografije provjerite odgovor.

Riječ je o vibratoru koji je proizvod tvrtke Love Crave, a isti se mogao pronaći i na mrežnoj trgovini Goop Shop, čija je vlasnica slavna holivudska glumica Gwyneth Paltrow.

Vibrator ima četiri brzine i dva načina rada (pulsirajući i konstantni), a njegova je najveća prednost vrlo tih rad. Možete ga brzo napuniti bilo kojim USB priključkom, a punjenje traje oko 40 minuta.

Ako je suditi po brojnim referencama na internetu, ovaj proizvod jednako vole muškarci i žene, a žene ga više koriste za stimulaciju klitorisa.

Oprezno s rukovanjem

Jedna je žena završila na hitnoj operaciji nakon što joj je minijaturni vibrator zaglavio u mjehuru dok je bio uključen. Neimenovana stanovnica Arizone nosila je popularnu vibrirajuću ogrlicu tijekom romantične večere s dečkom, kada joj se dogodila nesvakidašnja nezgoda.

Naime, ona je za vrijeme večere nosila svoj sićušni Vesper, no ubrzo se pokazalo da s istim neće biti “sretnog završetka”. Za večerom ga je nosila kao ukras, a kasnije ga premjestila na intimnije mjesto. Kada je par već bio kod kuće, a Vesper u funkciji vibratora, ona je iznenada osjetila oštru bol, ali i da je nakit odlutao.

“Odmah sam počela paničariti jer je nešto što vibrira bilo u meni”, ispričala je. Nakon bezuspješne potrage za nakitom, uputila se u bolnicu – dok je vibrator još uvijek pulsirao u njezinoj utrobi.

“Svaki put kada bi se uključio, osjećala sam kao da mi cijeli trbuh vibrira”, opisala je nesretna žena za The Sun. Dr. Greg Marchand izjavio je kako osoblje Hitne pomoći nije uspjelo locirati uređaj u ženinoj vagini po obavljenome ginekološkom pregledu, stoga su je poslali na CT.

“Bio sam jako iznenađen vidjevši da je vibrator u mjehuru”, rekao je Marchand i dodao da nikada u karijeri nije vidio ništa slično. Naime, vibrator je skliznuo u mokraćnu cijev, a iz nje je ušao u mjehur i ondje se smjestio, zbog čega je pacijentica morala na operaciju.

Woman left needing surgery after a miniature vibrator gets stuck in her bladder – while it’s still buzzing 😱 https://t.co/qeyJCuRhXl

— The Sun (@TheSun) January 27, 2020