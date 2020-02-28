(FOTO) Lijep, ali i jeziv fenomen nad ruskim gradom: Pojavili se misteriozni svjetlosni stupovi
(FOTO) Lijep, ali i jeziv fenomen nad ruskim gradom: Pojavili se misteriozni svjetlosni stupovi
Rijedak optički fenomen u obliku svjetlosnih stupova na nebu ukazao se iznad Sankt-Peterburga. Pojava koja nije nepoznata, jer su je znanstvenici odavno opisali, pored toga što predstavlja lijep i nesvakidašnji prizor izgleda i prilično jezivo.
Znanstvenici objašnjavaju da se u jako hladnom zraku nalaze viseći ledeni kristali, a izvori svjetlosti na zemlji i nebu osvjetljavaju komadiće leda koji izgledaju kao okomito izvučeni svjetlosni stupovi u raznim bojama. Sa zemlje ih osvjetljavaju svjetiljke i reflektori na zgradama i u parkovima, a s neba uglavnom mjesec i pomalo zvijezde, kao i svijetli planeti.
Žitelji Peterburga i njihovi gosti redovito dijele fotografije ovog neobičnog prirodnog fenomena na društvenim mrežama. Iako nije riječ o neobjašnjivoj pojavi, ipak se ne viđa često, a da bi se registrirala potrebno je vedro i hladno vrijeme, spoj kakav je u Sankt-Peterburgu rijedak, javlja RBTH.
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Ну и еще немного вчерашних фоток световых столбов. Многие уверены, что это некая аномалия, что раньше так ярко столбы никогда не горели. И они отчасти правы, но лишь отчасти. Тут все объясняется современным обилием различного лампочек – галогенных, диодных, вольфрамовых, ртутных, именно они обеспечивают такое разнообразие в цветовом спектре. Но с другой стороны и климат действительно меняется, так что некая аномалия действительно имеет место быть. Столбы лучше всего наблюдать за городом, в темном месте, в противоход источнику света. При этом надо учитывать, что это явление крайне нестабильное. Направление свечения меняется как и со сменой точки наблюдения, так и с краткосрочным течением времени. Они могут гореть и несколько часов подряд, регулярно меняя яркость свечения, и вспыхивать, всего буквально минут на 15. Когда мне вчера написали о необычном свечении в небе, я еще долго не решался выехать на съемку, ибо в большинстве случаев, до места добраться попросту не успеваешь. Поглядывая около 40 минут в окно, с тайной надеждой, что столбы все же погаснут, т.к. вылазить с теплой постели за просмотром сериала, совсем не хотелось, все же решено было не лениться, и таки съездить на съемку. Долго катался по заброшенным дорогам выискивая удобные ракурсы, но за неимением таковых – везде, вдоль дорог мешали ветки деревьев, пришлось лезть в чисто поле. Полтора часа просидев в сугробе на болоте и окончательно околев, решил уж было ехать домой. Но не тут то было. С наступлением ночи повысилась влажность, в низинах на дорогах застелился болотный туман, и вот тут столбы реально вспыхнули – разгоревшись прямо до небес, да так ярко и мощно, что прям дух захватывало. Как будто кто то дернул рубильник и дал напряжение в сеть -пых, пых, пых и в ширь и ввысь, столб за столбом. Откровенно, такое диво я наблюдал впервые, даже фары редких встречных машин давали невероятно мощный столб в небо. Ни самой машины, ни фар еще не видно, видно только как столб плывет по небу, все это, конечно, выглядело очень здорово. Таким образом пришлось еще битый час скакать по дороге, да по сугробам. Ну да, эта чарующая симфония северных огней, однозначно того стоила. #нижневартовск #световыестолбы
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