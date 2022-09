(FOTO) IGRAČKA ZA ODRASLE JOJ ZAPELA DUBOKO U TIJELU: Buduća medicinska sestra se malo zaigrala, opisala bolno iskustvo na društvenoj mreži

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Buduća medicinska sestra Caitlin Savage na TikToku je otkrila kako je završila u bolničkom krevetu nakon što joj je vibrator zapeo duboko u stražnjici. Osim opisanog iskustva, Caitlin je podijelila nekoliko fotografija kojima je pokazala koliko duboko joj je zapela igračka za odrasle, a njena objava ubrzo je postala viralna.

Kako je opisala, imala je žestok spolni odnos sa dečkom, a njihova igrica otišla je predaleko. “Najgori dan u cijelom mom životu. Lekcija dana: ne stavljajte stvari tamo gdje ne bi trebale ići”,stoji u opisu njene objave.

Kako su je tisuće korisnika društvene mreže zasuli pitanjima kako bi objasnila detalje ovog nemilog događaja, Caitling je snimila novi video u kojemu je sve pojasnila.





Navela je da su dečko i ona odlučili nešto staviti u njen anus, no da se vibrator zaglavio. Pokušala ga je izvući, sjedila na toaletu, koristila laksative, no igračka se nije dala van. U konačnici je završila u bolnici, a to iskustvo neće nikad zaboraviti.

“Bilo je užasno. Nikada u životu me nije bilo više sram. Nisam mogla o tome razgovarati s liječnicima”, otkrila je.

Potom je dodala i kako studira da bi postala medicinska sestra te da je bila užasnuta cijelim događajem. Kako bi vibrator bio izvađen, Caitlin je morala biti uspavana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli @caitlinnsavage







“Ono, prava operacija, jer je bio toliko duboko da ga ne bih sama mogla izgurati”, navela je i dodala kako je dugo bila u bolnici.

Prije nego li je trebala napustiti bolnicu, medicinsko osoblje ju je upitalo želi li svoj vibrator nazad. Dali su joj ga u crnoj vrećici, no više nije imala želju za njim te ga je ostavila.









Ono što posebno zabrinjava je da Caitlin nije jedina kojoj se to dogodilo, a sudeći po objavama na internetu, nije niti mali broj žena kojima se ovo uspjelo dogoditi.