(FOTO) Fotka s dalmatinske plaže postala hit zbog detalja u pozadini: ‘Podsjeća na Makarsku kad dođu iz Bosne…’

Autor: Dnevno

Facebook stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca donosi novu dozu humora s naše obale. Fotografija prizora iz Dalmacije privukla je više od tri tisuće pratitelja, a humoristični komentari broje se u stotinama.

“Kod nas nikad nije dosadno”, piše u opisu fotografije koja je postala hit nakon što je primijećeno što se nalazi u pozadini iste.

“Koji sretnik pa nađe parking tako blizu plaže. Ja kad nađem slobodan parking moram bar 3 sata hodat po zvizdanu do plaže i teglit one frižidere i desprčita”, “Tribalo je zauzet misto na plaži”, “U prvom redu”, “Je ga parkirao, svaka čast. Kirurški precizno”, “Barem je našao besplatan parking”, “Ma kakav šugaman, zauzmi misto autom”, “Ovo me podsjeća na Makarsku kad dođu iz Bosne samo da parkira što bliže moru”, nizali su se šaljivi komentari.

“Ovo je na Divuljama”, primijetili su neki pratitelji, misleći na naselje istočno od Trogira.

Čini se da je automobil neopreznog vozača završio na plaži u vertikali, pogledajte u nastavku: