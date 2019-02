(FOTO) Čak 1000 djece u školu došlo biciklom po snijegu na temperaturi od -17!

Dok kod nas roditelji nikada ne bi pustili djecu da u ovakvim uvjetima idu biciklom u školu, u Finskoj je to posve normalna stvar.

Pekka Tahkola, inženjer i koordinator biciklizma, u jednoj školi u gradu Ouluu na sjeveru Finske objavio je ovu fascinantnu fotografiju na Twitteru.

“Organizirali smo školske ture za učenike iz južne Finske kako bi vidjeli kako se u našem gradu odnosimo prema biciklizmu. Ova je škola definitivno jedna od boljih u zemji”, komentirao je Tahkola.

1000 out of 1200 kids in this school in #Oulu, #Finland, arrive by #bicycle, even in winter. 100-150 walk, rest by ski, kicksleds and car. This day it was -17°C.@WCCCalgary2019 #WCC2019 #wintercycling pic.twitter.com/8vgDEMf56R

