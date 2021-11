Evo zašto NIKAD ne smijete dojiti na jednu dojku: Mama čije dijete voli samo desnu, pokazala kako to izgleda

Autor: T. Š.

Prije nego se nađemo u svijetu majčinstva i dojenja, najčešće slušamo o tome kako je dojenje divan način dodatnog povezivanja majke i djeteta. Čini vam se kao da bi se u tim trenucima trebali osjećati posebno, kao u raju, čarobno. No, daleko je istina od prakse.

Iako nemaju sve majke tih problema, dojenje često predstavlja problem, koji može postati izrazito bolan, a same posljedice narušiti i samopouzdanje žene. U nedostatku majki, svekrvi, prijateljica ili babica, majke ponekad ne znaju kako uopće započeti taj proces. Ako je bebica malo slabija, ponekad je potrebno izdojiti dragocjeni kolostrum( prvo mlijeko), koji je znatno gušći od samog mlijeka, kako bi se dijete moglo početi hraniti. I baš kad uspijemo sve to pokrenuti, dolazi novi problem – poza.

Odabrati pozu za dojenje nije najlakša stvar na svijetu, ali nam nekako dođe. U trenutku kad majka osjeti da joj je ugodno, tu ugodu osjeti i beba, pa i sam proces nekako lakše krene, no tu dolazimo do male zamke. Svi znamo da se mlijeko iznova stvara sukladno onome kako ga beba sisa. PAko beba manje sisa, manje će se mlijeka stvarati, i obrnuto, a isto će se dogoditi i ako dijete stavljamo samo na jednu, preferiranu dojku, što nije rijedak slučaj.

S tim problemom susrela se i 25-godišnja Abbie Herbert koja je u svibnju 2021. rodila djevojčicu Poppy. Brzo nakon porođaja shvatila je da malena preferira lijevu dojku i ona ju je odlučila dojiti upravo onako kako je beba željela.

U jednom trenutku uočila je ogromnu razliku između lijeve i desne dojke, a koje su bile posljedica dojenja na jednu dojku. Sa svojim je pratiteljima na TikToku podijelila svoje iskustvo te je u videu pokazala kako joj izgledaju grudi.

“Ovo je nešto što vam nitko neće reći nakon porođaja. Poppy voli sisati, ali točno zna koju stranu voli. To je desna strana. Eto, a mene nitko nije upozorio što bi se u tom slučaju moglo dogoditi”, ispričala je Abbie.

“Tvrda je kao kamen, nije implantant. To je samo moja dojka. A druge kao da nema. Je li ovo normalno? Hoće li se ikada vratiti na staro? Može li itko pomoći”, zavapila je.









Abbie je ubrzo dobila brojne poruke drugih mama koje su doživjele isto, a shvatila je i da to neće ostati tako zauvijek. “Nema veze kako moje grudi izgledaju, sretna sam jer moja djevojčica može i voli sisati. Bez obzira na to kako hranite svoju bebu, najvažnije je da nije gladna”, zaključila je.

No, iako vam možda ni samima to neće biti bitno, morate uzeti u obzir da se dojke nakon što prestanete dojiti ‘spuštaju’, a tad ne izgledaju kao grudi Pamele Anderson ( u našem slučaju u najvećem jieku dojenja), već nešto kao dabrov rep. Potrebni su mjeseci da se sve vrati na svoje mjesto, iako se nikad neće vratiti u potpunosti, čast izuzecima. To je i jedan od razloga zašto se mlade majke odlučuju na estetsku korekciju grudi, jer ne znaju da i za to stanje treba proći određeno vrijeme kako bi se sve vratilo na svoje mjesto. Kako je jedna majka savjetovala Abbie, ako vam se dogodi ovakav problem, svakako dijete privikavajte i na drugu dojku i hranite ravnomjerno s obje, a za početak pokušajte drugu dojku sami izdajati. Na taj način održati ćete kakvu takvu simetriju i kad izdajanje završi.