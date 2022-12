DUBROVAČKI KLUB PROGLAŠEN NAJBOLJIM U HRVATSKOJ: Uvršten i među svjetsku kremu, slavne face ovdje su se jako dobro provele!

Autor: Tea Šojat

Posljednje tri godine za poduzetništvo bile su velik izazov a među najpogođenijim industrijama svakako je bila industrija zabave, umjetnosti i kulture. Više od dvije godine nije se radilo ili se radilo pod nemogućim uvjetima pa se tako mnogi klubovi nisu nikad oporavili, mnogi zatvorili a liste najboljih klubova pauzirane su na dvije godine i tek s 2022. industrija je polako počela vraćati svoj stari sjaj.

U ovoj godini radilo se marljivo i puno, a kraj godine služi, međuostalim, za rezimiranje, podvlačenje crte i brojne liste gdje se biraju oni najbolji.

Nakon prestižnog priznanja britanskog DJ Mag-a čiju su čitatelji (600.000 glasača) ovo ljeto pozicionirali Revelin na 22. mjesto najboljih klubova na svijetu, čak dva velika priznanja upravo su stigla Culture Clubu Revelin i Dubrovniku!





Tako je Revelin osvojio nagradu Amabasador i proglašen je najboljim klubom u Hrvatskoj, a na nedavnoj dodjeli nagrada Međunarodne udruge za noćni život (Internationa Nightlife Association – INA) uvršten je u elitno društvo 100 najboljih klubova na svijetu!

Međunarodna udruga za noćni život (INA) osnovana je 2012. godine u Barceloni u Španjolskoj i prva je neprofitna organizacija u svijetu osnovana posebno da predstavlja subjekte uključene u sektor noćnog života.

Sve u svemu, 260 objekata nominirano je s raznolikog popisa 44 zemalja poput Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Kanade, Kolumbije, Francuske, Njemačke, Švicarske, Australije, Grčke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Argentine, Singapura, Kine i Japana, između ostalih, a na ovoj elitnoj listi našla se i Hrvatska, točnije grad Dubrovnik! Više od 360 tisuća glasača dovelo je Culture Club Revelin na listu 100 najboljih klubova na svijetu, i to na visoko 41. mjesto!

Shvaćamo da će nekome, možda, pozicija 41 zvučati malo, no bitno je objasniti kontekst i shvatiti koliki je ovo uspjeh. U državi gdje je većinom sve slučajnost, Revelin već 12 godina svojim radom pokušava Dubrovnik i Hrvatsku pozicionirati na mapu najboljih na svijetu. Nakon što smo dvije godine bili praktički zatvoreni, ove godine bili smo otvoreni skoro 150 dana bez prestanka, punili klub gostima iz cijelog svijeta i širili glas o Hrvatskoj kao zemlji gdje je zabava zagarantirana. Ako uzmete u obzir da se na listi INA-e nalaze većinom turističke velesile, i da među 100 najboljih samo Španjolska broji čak 23 kluba, onda možete shvatiti koliki je uspjeh da se Hrvatska uopće našla na navedenoj listi a kamoli na tom visokom 41. mjestu! Također, u glasanju je sudjelovalo čak 360 tisuća glasača, njihov doprinos finalnom rasporedu je 70% dok preostalih 30% određuje skupina stručnjaka koja važe niz čimbenika uključujući umjetnički program klubova za 2022., dodatne sigurnosne mjere, VIP područje, dostupnost i kapacitet, online rezervacije te kvalitetu usluge. Uz to se uzelo u obzir aktivnost na društvenim mrežama, nacionalne ili međunarodne nagrade, postignuta priznanja, akustična kvaliteta, zvučna izolacija i predanost ciljevima održivog razvoja UN-a. Sustav bodovanja stručnog žirija bio je rangiran po bodovima dodijeljenim svakoj od stavki koje se vrednovala i dodala zbroju javnog glasovanja. Kada sve to podvučemo, mi smo na naše 41. mjesto ponosni jako i osjećamo ga kao da je prvo! – izjavio je Lukša Franković, vlasnik Culture Cluba Revelin

Culture Club Revelin, koji je stasao u okruženju 500 godina stare dubrovačke tvrđave Revelin, mjesto je gdje se prošlost doslovno stapa sa sadašnjošću a pritom daje mali uvid onoga što nas čeka u budućnosti.

Od Afrojacka, Artbata, Carl Coxa, Davida Moralesa, Martin Soleviga, Gramophondzia, preko Boy Georgea, Idrisa Elbe, Fatboy Slima, Freemasonsa do Paula Van Dyka, MK-a, Shapeshifetrsa, Marka Knighta, Claptonea, Shaquille O’Neala , Miss Monique, Gorogon Cityja, CERCLE-ovaca (12 milijuna pregleda iz seta u Revelinu!), Fedde Le Granda, Johna Summita, samo je mali popis svjetskih glazbenih imena koji su unutar zidina Revelina ostavili svoj glazbeni trag.









Za ovaj izvanserijski popis izvođača zaslužan je Filip Sulić, kreativni direktor programa u Revelinu, no također i dugogodišnji rezident DJ kluba, koji svoju ‘vladavinu’ plesnim podijem Revelina upisuje već 11. godinu za redom, ne bez razloga. Obožavan je zbog svojih intenzivnih house sesija s povremenim izletom u techno vode, a iskustvo DJ-a daje mu nepogrešiv osjećaj u industriji elektroničke glazbe te clubbinga. Upravo zato Filip je taj koji je preuzeo nagradu Ambasador koja je Revelinu prije par dana dodijeljena u Zagrebu, kada je Culture Club Revelin proglašen najboljim velikim klubom u Hrvatskoj!

Nagrada Ambasador dodjeljuje se akterima hrvatske i regionalne elektroničke scene za glazbena ostvarenja u proteklih godinu dana, pokrenuta je 2016. godine, a prepoznala ju je, kao vrijedan doprinos i orijentir kvalitete, respektabilna skupina glazbenika i promotora, okupljajući na svečanoj dodjeli preko 300 uzvanika pripadajuće glazbene industrije. Jedna od ključnih poruka Ambasadora povezivanje je disparatnih elemenata žanra i postizanje zajedništva pod jednakim nadređenim ciljem. Potporu projektu pružile su i najviše državne te glazbene institucije i time otvorile put da elektronička glazba ovom nagradom postane prepoznatljivija, življa i da se još aktivnije uključi kao segment kulture i turizma republike Hrvatske. Glasanje za nagradu Ambasador trajalo je samo dva tjedna pri čemu je doseglo čak više od 20.000 zainteresiranih pratitelja elektroničke scene dok su se nominirani našli na listi odabirom preko 100 relevantnih osoba unutar struke, iz Hrvatske ali i regije.

Posebnost Revelina i važnost osvojenih nagrada naglašava jednu zanimljivost i bitnu činjenicu. Culture Club Revelin spada pod rijetke hrvatske ali i svjetske klubove na listama najboljih a koji se nalazi unutar zatvorenog prostora! Proglašavan je godinama jednim od najboljih klubova na svijetu, dok većina klubova koji se uz Revelin nalaze na istim listama su, tipično ljetno – otvorenog tipa.









Da neki klub u zatvorenom prostoru bude već 12 godina zaredom na listama gdje prva mjesta zauzimaju upravo ljetni klubovi, nije mala stvar, što ističu i vlasnici Culture Cluba Revelin.

Na samom početku, davne 2010. godine zadali smo si velike ciljeve, i do danas nismo odustali od njih, koliko god, nekad, naše ambicije djelovale nekome nemoguće. Mislim da svake godine uspijevamo opravdati divljenje svijeta prema Dubrovniku, no i prema noćnom životu koji on pruža. Ponosni smo prvenstveno na naše sugrađane, a zatim posjetitelje, koji ovaj klub i atmosferu u njemu čine upravo onakvom kakvu smo željeli – neponovljivom, posebnom i takvom da se o večerima u Revelinu još dugo priča. Dovođenjem aktualnih glazbenih zvijezda želimo pokazati da Hrvatska apsolutno ima opravdanje zvati se turističkom atrakcijom, a grad Dubrovnik senzacijom. Zahvalni smo na ovim nagradama koje nam potvrđuju da smo na dobrom putu i reći ću, neskromno, koje su dokaz da radimo odličan posao. – izjavila je Anamarija Franković, vlasnica Culture Cluba Revelin.

Jedinstven spoj luksuza, zabave, ponude highclass brandova pića i vrhunskih izvođača, uz atmosferu bastiona iz 16. stoljeća, osim turiste, posjetitelje i gostujuće DJ-e, očarali su i brojne slavne osobe koji su česti gosti kluba, od sportskih zvijezda poput Diega Maradone, onih filmskih (Goldie Hawn, glumci iz Igre prijestolja) pa do, na primjer, modnih ikona, poput Naomi Campbell. Brojne domaće poznate osobe u Revelinu doživjele su svoje najintimnije trenutke pa je tako na primjer Culture Club Revelin bio odabir za mjesto proslave vjenčanja nogometaša Duje Ćaleta-Cara i Adriane Ćaleta-Car, dok je naš trofejni tenisač, Marin Čilić upravo u Revelinu slavio zavjete s Kristinom Milković. Proslavljena britanska pjevačica Ellie Goulding s, tada novopečenim suprugom, trgovcem umjetninama Casparom Joplingom, svoj medeni mjesec provela je u Dubrovniku a proslavila zabavom, upravo u Revelinu.