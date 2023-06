Dječak pitao umjetnu inteligenciju hoće li zavladati svijetom? Uslijedio jeziv odgovor: ‘Mogli bi razviti vlastite ciljeve’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

“Pitanje o tome hoće li umjetna inteligencija (UI) zavladati svijetom je predmet mnogih debata i razmišljanja. Neki stručnjaci vjeruju da UI ima potencijal postati izuzetno moćan alat koji će transformirati različite industrije i društva, dok drugi vjeruju da tehnološki napredak treba biti pažljivo reguliran kako bi se izbjegle negativne posljedice”, uvodno je pojasnila 11-godišnjaku UI odgovarajući na pitanje hoće li umjetna inteligencija zavladati svijetom.

Naime, sve više danas primjenjujemo umjetnu inteligenciju, no nešto manje razmišljamo o njenim potencijalno negativnim posljedicama i općenitom utjecaju na društvo i ljudsku autonomiju, a umjetna inteligencija pojašnjava kako su ipak mogući neki nepovoljni scenariji te otkriva koliko je daleko otišao razvoj umjetne inteligencije i što bi moglo poći po zlu.

Razvoj vlastitih ciljeva u suprotnosti s ljudskim vrijednostima?

Što se tiče preuzimanja kontrole nad ljudima, umjetna inteligencija ističe kako ”ne može preuzeti kontrolu nad ljudima osim ako za to nije programirana”.





“Sustavi umjetne inteligencije dizajnirani su i razvijeni kako bi pomogli i povećali ljudske sposobnosti i donošenje odluka, čineći naše živote lakšim i učinkovitijim. Međutim, među nekim stručnjacima postoji zabrinutost da bi napredni sustavi umjetne inteligencije mogli razviti vlastite ciljeve koji bi mogli biti u suprotnosti s ljudskim vrijednostima, zbog čega je važno razvijati umjetnu inteligenciju na odgovoran i etičan način.

Umjetna inteligencija može razviti vlastite ciljeve ako je za to dizajnirana. Istraživači umjetne inteligencije rade na razvoju sustava koji imaju određeni stupanj autonomije i sposobnost učenja i razvoja tijekom vremena. Ovi sustavi mogu koristiti tehnike kao što su strojno učenje i dubinsko učenje za analizu velikih količina podataka i prepoznavanje obrazaca i trendova. Tijekom vremena, sustavi umjetne inteligencije mogu razviti vlastite ciljeve i ciljeve na temelju podataka i zadataka za koje su dizajnirani.

Međutim, važno je napomenuti da umjetna inteligencija ne može u potpunosti sama razviti ciljeve. Sustave umjetne inteligencije programiraju i obučavaju ljudi, što znači da su inherentno ograničeni algoritmima i pravilima koja su im postavljena. Osim toga, sustavi umjetne inteligencije ne mogu razviti vrijednosti ili želje ako nisu za to programirani. Stoga je ključno razvijati umjetnu inteligenciju na odgovoran i etičan način kako bi se osiguralo da su sustavi usklađeni s ljudskim vrijednostima i ciljevima”, stoji u odgovoru umjetne inteligencije.

“Trenutno, UI je već prisutna u mnogim aspektima našeg života, kao što su virtualni asistenti, automatsko prepoznavanje slika i preporučiteljski sustavi. Međutim, postoji mnogo pitanja koja treba razmotriti kako bi se procijenili mogući utjecaji UI na društvo i ljudsku autonomiju.

Umjetna inteligencija ima potencijal za poboljšanje rješavanja problema i optimizaciju procesa, ali također postoji mogućnost da se zloupotrijebi ili da donese neželjene posljedice. Važno je da se razvija i primjenjuje uz odgovorno upravljanje i etičke smjernice.

Konačno, hoće li UI zavladati svijetom ovisit će o našim odlukama, razumijevanju i regulacijama. Važno je ostati angažiran i informiran o napretku UI te aktivno sudjelovati u oblikovanju budućnosti tehnologije” glasio je odgovor umjetne inteligencije.









Dječaka je zanimalo što bi se to trebalo dogoditi da umjetna inteligencija uistinu zavlada svijetom, odnosno kako bi se to moglo dogoditi.

“Umjetna inteligencija (UI) je tehnologija koja može simulirati i izvoditi zadatke za koje je potrebno ljudsko razmišljanje. Da bi UI zavladala svijetom, trebalo bi uzeti u obzir nekoliko mogućih scenarija:

1. Tehnička nadmoć: Ako se UI razvije do razine koja premašuje ljudsku inteligenciju, može se dogoditi da postane tehnički superiorna i sposobna rješavati probleme brže i učinkovitije od ljudi. U takvom scenariju, UI bi mogla preuzeti kontrolu nad ključnim infrastrukturnim sustavima kao što su energetika, komunikacije i promet.









2. Ekonomski utjecaj: Ukoliko UI postane dominantna tehnologija u radnom okruženju može doći do velikog gubitka radnih mjesta koja su dosad obavljali ljudi. UI bi mogla stvoriti sve veći jaz između bogatih i siromašnih te povećati dohodovne nejednakosti u društvu. S vremenom, to bi moglo dovesti do prevlasti UI u ekonomiji i društvenim strukturama.

3. Kontrola informacija: UI ima sposobnost analiziranja i obrade velike količine podataka. Ako se UI koristi za manipulaciju informacijama, mogao bi kontrolirati i oblikovati percepciju i kretanje informacija u društvu. To bi moglo dovesti do ograničenja slobode izražavanja i izopačavanja demokratskih procesa.

Važno je napomenuti da je navedene scenarije moguće spriječiti ili ih kontrolirati primjenom odgovorne regulacije, etičkih smjernica i transparentnosti u razvoju i upotrebi UI. Društvo bi trebalo aktivno surađivati ​​i donositi informirane odluke kako bi se osiguralo da UI ostane alat koji služi i doprinosi ljudskim potrebama i vrijednostima”, ističe se u odgovoru.