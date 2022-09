DIJELE SE SNIMKE: Meghan se stiskala uz Harryja, on učinio nešto jako čudno

Nakon smrti kraljice Elizabete II. mnogi su krenuli nagađati kako će izgledati prvi susret princa Williama i supruge Kate s njegovim bratom Harryjem i suprugom Meghan.

Susret kojeg su budno pratili milijuni odvijao se tijekom šetnje Windsorom, na koju su William i Kate pozvali Harryja i Meghan.

Naime, princ William i Kate pozvali su princa Harryja i Meghan da im se pridruže prilikom šetnje do prednjeg dijela palače kako bi pogledali što su ožalošćeni građani ostavili kraljici, a i kako bi pozdravili mnoštvo.

Mediji navode da su braća razmijenila nekoliko riječi, a izvor iz palače je dodao kako je William pružio maslinovu grančicu Harryju nakon razgovora s kraljem.

Na društvenim mrežama sada se dijele snimke tog susreta i secira svaka sekunda. Mnogi su primijetili da je Meghan Markle djelovala vrlo nervozno i da je susret prošao dosta napeto.

Twitteraši su istaknuli trenutak kada su svi četvero izašli iz automobila i krenuti hodati. Meghan je držala Harryja za ruku, a pritom je djelovao kao da se pokušala što više stisnuti uz njega, dok je princ djelovao kao da je izdužio ruku i na taj način udaljio Meghan od sebe, iako ju je i dalje nastavio držati za ruku.

Notice Kate’s walk…Confident, Self Assured, not hanging on William.

Notice Meghan’s walk…Wobbly, Uncomfortable, hanging on to Harry and fiddling with her fake hair.

This was so good to watch! https://t.co/FQ4d4oqXVr

