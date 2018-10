CIJELI SVIJET ‘UMIRE’ OD SMIJEHA: Nećete vjerovati s čime je Trump ulazio u avion

Autor: dnevno.hr

U trenutku ukrcaja američkog predsjednika na Air Force One ovog četvrtka, američki su mediji zabilježili neugodan detalj na njegovoj cipeli.

Čelnom se čovjeku SAD-a za cipelu zalijepio papir koji neodoljivo podsjeća na toaletni papir. Tako se za Donaldom Trumpom, dok se uspinjao stepenicama do zrakoplova, vijorio komadić bijelog papira.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq — Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 October 2018

Očekivano, snimka se strelovitom brzinom proširila Twitterom i ostalim društvenim mrežama.

“Trump se ukrcavao na Air Force One s toaletnim papirom na cipeli. On nema prijatelja”, “Često puta znao sam trčati za ljudima kako bih im rekao da maknu toaletni papir s cipele. A ovo sumira sve što trebate znati o tome koliko ljudi koji ga okružuje cijene Trumpa”, “Pitam se koliko je ljudi vidjelo taj papir i reklo: ‘Nemoj mu reći'”, samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Trump with toilet paper on his shoe…and nobody told him! pic.twitter.com/93gJprzuTo — TWIT (@TheWeekInTrump) 5. listopada 2018.