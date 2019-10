BRZO I EFIKASNO: Očistite mikrovalnu pećnicu koristeći ovaj genijalan trik!

Autor: Dnevno

Vlada li u vašoj mikrovalnoj pećnici kaos, zbog tvrdokornih masnoća i nakupljenih ostataka hrane? Ne brinite, lako ćete ih se riješiti uz pomoć vjernog pomagača u čišćenju kuhinje – alkoholnog octa. Evo što će vam biti potrebno za najbrže čišćenje mikrovalne!

1,5 dcl alkoholnog octa

1.5 dcl vode

posuda prigodna za zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici (svakako ne metalna)

čačkalica, drveni štapić ili drvena kuhača

U posudu ubacite vodu, ocat i čačkalicu (ili drugi od gore navedenih predmeta) Zatim stavite posudu u mikrovalnu pećnicu i uključite ju da zagrijava 3 minute. Nakon toga obavezno ostavite posudu da odstoji u mikrovalnoj 10 minuta. Pažljivo izvadite posudu s rukavicama, jer će biti vruća i pripazite da se ne opečete.

Na kraju uzmite kuhinjsku krpu i prionite čišćenju. Masnoće i ostaci hrane sada su omekšali i zato ćete ih laganim potezima brzo odstraniti.

Savjetujemo da pripazite na sljedeće: Tekućine kod zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici mogu biti jako nestabilne. Točnije, može doći do prezagrijavanja, jer tekućina velikom brzinom dostiže temperaturu višu od uobičajene točke vrenja. Tada, zbog brzine zagrijavanja ne dolazi do stvaranja vodene pare i diranje posude koja se grijala u mikrovalnoj može uzrokovati “eksploziju” tekućine. Kako se to ne bi dogodilo prije zagrijavanja u tekućinu se ubacuje čačkalica, drvenu žlicu ili drveni štapić, koji će spriječiti formiranje “eruptivnih” balončića tekućine.