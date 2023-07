Brutalna smrt dječje zvijezde 80-ih potresla svijet: Otac ispunio prijetnje, nije imao milosti

Autor: Dnevno.hr

U srpnju se obilježava 35 godina od ubojstva holivudske dječje zvijezde 80-ih, Judith Barsi, koja bi u lipnju ove godine proslavila 45. rođendan.

Judith je glumila u “Jaws: Revenge”, “All Dogs Go To Heaven”, “The Land Before Time” i mnogim drugim filmovima, davala glas likovima u crtićima i do četvrtog razreda osnovne škole zarađivala oko 100.000 dolara godišnje. Sve to osiguralo je njenoj obitelji preseljenje u Los Angeles u vlastitu kuću i lagodan život, no njeno djetinjstvo bilo je daleko od idile i lijepog obiteljskog života.

Njen otac bio je alkoholičar i zlostavljač, no na vapaje nje i majke nitko nije reagirao. Kako se zlostavljanje nastavilo, a Judith i njena majka bile su potpunoe nezaštićene, odlučile su otići od Jozefa te su se preselile u drugi stan. Socijalna služba ni tada nije smatrala da ima razloga za brigu.





Nekoliko tjedana nakon preseljenja, dogodilo se ono najgore.

Jozef je često znao prijetiti Judith i njenoj majci da će ih ubiti, a svoje prijetnje je ostvario u srpnju 1988. godine. Desetogodišnju Judith je upucao iz vatrenog oružja i zapalio u garaži svoje obiteljske kuće.