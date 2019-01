Britanci upozoravaju: Hrvatska bi bila savršena destinacija da nema jedan veliki minus

Daniel Sanderson u tekstu za popularni britanski magazin ističe ljepote raskošnih opatijskih kuća i građevina te dizajnerskih trgovina koji odišu šarmom francuske rivijere. No da bi obiteljski odmor bio savršen nedostaje važan detalj – pješčane plaže.

„Istarski poluotok je poput srcolikog privjeska prebačenog preko Jadrana s valovitim brežuljcima, plodnim dolinama i srednjovjekovnim gradićima“, piše novinar Daniel Sanderson za britanski magazin Daily Mail nakon što je proveo obiteljski odmor s djecom i prijateljima u Lijepoj Našoj.

Vrhunac zabave doživjeli su u Istralandia Aquaparku, koji je „neosporno jedan od pet najboljih vodenih parkova u Europi“. Oduševila ga je i kamena vila u Žužićima(Višnjan) koja ima sve što je potrebno za uživanje i zabavu cijele obitelji.

„Iako je odmor u vili prekrasan, obiteljski odmor nije potpun bez izleta na plažu. No u Hrvatskoj to znači da ćete staviti ručnik na betonsku ploču okruženu vodom. Hrvatska obala s tirkiznim morem zapanjujuća je i na razglednicama izgleda poput Kariba, ali more koje nježno oplakuje bijeli pijesak nećete ondje naći. Rekli su nam da je na dvadesetak minuta od vile velika plaža.

Poreč je živopisno ljetovalište s cool barovima na plaži i restoranima, ali spakirajte japanke jer su plaže stjenovite i pune ljudi. Možda zbog nedostatka pijeska Hrvati ulažu puno u sadržaje za djecu poput vodenih parkova“, piše za Daily Mail

„Pješčane plaže ovdje su rijetkost. Betonska obala ukrašena je ležaljkama za plažu, ali voda je iznad glave čim se u nju uđe – nema postepenog povećavanja dubine“, zaključuje Daniel Sanderson.