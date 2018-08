Aretha Franklin bit će pokopana 31. kolovoza u Detroitu

Autor: Hina

Aretha Franklin, koju su prozvali kraljicom soul glazbe i prva žena u Kući slavnih rock’n rolla, bit će pokopana u rodnom gradu Detroitu 31. kolovoza, pošto će lijes s njezinim posmrtnim ostatcima dva dana biti izložen radi odavanja počasti, pišu u petak lokalna glasila pozivajući se na obitelj pokojne pjevačice.

Ispraćaj Arethe Franklin bit će u protestantskoj crkvi u nazočnosti obitelji i prijatelja, dodaju WDUV i Detroit Free Press.

Slavna pjevačica je umrla u četvrtak 16. kolovoza u svom domu u Detroitu od raka gušterače.

Prva je žena koja je 1987. uvrštena u Kuću slavnih rock’n rolla. Tijekom dugogodišnje karijere Franklin je osvojila 18 Grammyja, uključujući jedan za životno postignuće.

Njezini su najpoznatiji hitovi “Respect” (1967.), “I Say a Little Prayer” (1968.), (You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1968.), “Day Dreaming” (1972.), “Jump To It” (1982.), “Freeway of Love” (1985.) i “A Rose Is Still A Rose” (1998.).