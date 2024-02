Zanimljiva pozadina muža Josipe Rimac: Rijetko ga se spominje, zajedno su bili privedeni

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Posljednjih dana regija ne prestaje brujiti o Josipi Pleslić ex Rimac. Nakon što su u javnost procurile poruke koje je izmjenjivala sa sucem Ivanom Turudićem, oboje su postali vruća tema u medijima. Znatiželjnicima je to, dakako, bila savršena prilika da se ponovno počnu baviti njenim privatnim životom.

Tim povodom odlučili smo se prisjetiti tko je suprug popularno zvane ‘kninske kraljice’. Radi se o bivšem agentu SOA-e Josipu Plesliću, za kojeg se Josipa udala prošle godine na Kornatima. Na intimnoj ceremoniji bilo je svega 20-ak ljudi, a njen suprug je tada na mrežama objavio prve fotografije sa njihova vjenčanja.

“Nisu Kurnati već di Krka ljubi more… Sve je K… Kamen/stina”, stoji u njegovoj objavi. Za razliku od supruge, o Josipu se relativno malo toga zna. Međutim, poznato je da je on Dalmatinac rodom sa otoka Murtera, a trenutno ima zagrebačku adresu. Iako inače nije pretjerano eksponiran, mediji su se o njemu najviše raspisali kada je bio priveden zajedno sa suprugom.

Prije braka su dugo bili prijatelji

Tada je Josip predstavljen prvo kao poduzetnik, a zatim i kao otac dvojice blizanaca. Svoju vezu sa Josipom obznanio je navodno još tijekom ljeta, a oni koji ih poznaju govore kako su naprosto nerazdvojni. Prije braka su navodno dugo bili prijateljski povezani, no to je preraslo u nešto više jer je Josip uz nju bio tijekom nekih od najtežih životnih i karijernih trenutaka.

Ovaj se dvojac u medijskom prostoru spominjao i kada se progovaralo o prisluškivanju mobitela bivše državne tajnice. U to doba se govorilo kako je Pleslić bila u kontaktu sa još najmanje dvije osobe – bivšim šefom zadarskog Centra SOA-e Tončijem Matašom, te poduzetnikom Josipom Sladićem s kojim se povezala preko supruga.

Josipi Pleslić ovo nije prvi brak. Sa svega 20 godina udala se za Danijela Rimca, s kojim ima kćer Katju. Razvod do kojeg je nedavno došlo mnogima nije bio iznenađujuć. Prema tvrdnjama dobro upućenih, već neko vrijeme nisu živjeli zajedno, stoga je informacija o razvodu većini legla tek kao formalnost.









Zanimljive poruke

Podsjetimo, nedavno je odjeknula vijest o porukama koje je Pleslić razmijenila sa sucem Turudićem. Iako je on uvijek tvrdio kako između njih nema ništa više od prijateljstva, poruke ipak otkrivaju nešto malo drugačije. Naime, Turudić u porukama piše “Di si, lipa”, a Josipa odgovara “Di si, radosti”.









O cijelom slučaju oglasila su se brojna politička imena, među kojima i Jadranka Kosor. Bivša premijerka ne libi se društvene mreže koristiti za iskreno iznošenje svojih mišljenja, pa je to učinila i sada. “Mi bismo jedini mogli imati glavnog tužitelja, to jest šefa tijela progona kojoj bi javnost tepala “o, radosti”. E, da smo to imali kad smo se trgali zatvoriti poglavlje 23.”, komentirala je Kosor.

Ovu kontroverznu situaciju prokomentirao je i predsjednik SDP-a Peđa Grbin. “Po Lex AP-u i Turudiću, ovo bi bilo za hapšenje. Pardon, za uhićivanje. A meni se ipak čini da javnost treba znati što su si Radost i Lipota šaputali porukama”, rekao je Grbin. Siniša Hajdaš-Dončić je to pak opisao “kao da su na jeftinom erotskom sajtu”.