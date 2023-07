Zanima vas što se događa sa prtljagom na aerodromu? Putnik postavio kameru i snimio iznenađujući video

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Putovanje avionom za mnoge predstavlja avanturu, no uz to je vezano nekoliko procesa kroz koje je potrebno proći prije leta. Velik broj ljudi prilikom dolaska na aerodrom vjerojatno ima prtljagu koju je potrebno predati na šalteru.

Ako vas je ikada zanimalo kako točno vaš kovčeg dospije do aviona, niste sami. TikToker Thomas Miller bio je znatiželjan te je prije predaje prtljage potajno postavio minijaturnu kameru na ručku kovčega, kojom je snimio cijeli proces.





Thomas je svoju prtljagu prvo stavio na vagu tijekom prijave, a zatim se ona pokretnom vrpcom pomaknula kroz skener i otputovala dalje. Na snimci se vidi kako putovanje kovčega naliči na vožnju u lunaparku – prtljaga se ‘vozila’ niz strmine i nekoliko puta udarila u bočnu ogradu.

Snimka postala hit

Nakon vrtoglave vožnje prtljaga je dospjela do osobe koja njome rukuje. Službenik ju je tada ugurao u stražnji dio vozila koje prtljagu putnika prenosi do samog zrakoplova. Iz snimke je jasno vidljivo kako to i nije pretjerano sigurno putovanje, te stoga ne čudi što se neki kovčezi oštete prilikom transporta.

Thomasova snimka ubrzo je postala viralna te je pregledana 25.6 milijuna puta. “Ovo mi djeluje protuzakonito”, “Znala sam što očekivati, ali mi nedostaje više drame”, “Nisam znala što bih očekivala, no znam da sam očekivala više”, “Sve je to do perspektive”, pisali su gledatelji. Mnoštvo njih se također šaljivo osvrnulo na sličan prikaz putovanja prtljage u popularnom animiranom filmu ‘Priča o igračkama’.

Podsjetimo, prošle godine društvenim medijima se proširila slična snimka. Na njoj se mogu vidjeti dva radnika na aerodromu u Melbourneu kako ‘bez milosti’ bacaju prtljagu na pokretnu traku. Čini se kako ih je to dosta zabavljalo jer su se cijelo vrijeme smijali, a mnogi gledatelji tada su bili ogorčeni te tvrdili kako ti radnici trebaju dobiti otkaz.