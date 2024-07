Žanamari usred glasina o razvodu nastupila sa suprugom: ‘Neću polagati račune’

Autor: F. P.

Medijskim prostorom već dulje vrijeme se provlače dva znakovita imena. U srpnju prošle godine prvi put su isplivale glasine problemima u braku pjevačice Žanamari Perčić i njenog supruga, Marija Perčića. Iako su u braku već 10 godina, zbog manjka zajedničkih fotografija krenula su sve glasnija šuškanja.

Obje strane indirektno su komentirale situaciju, no bračna situacija i dalje nije zasigurno poznata. No sada je pjevačica na svom Instagram profilu povukla potez kojim je dala do znanja da je, barem naizgled, sve u redu. Nastupila je u Tučepima, a ulogu glazbene pratnje na gitari preuzeo je upravo njen suprug, i sam glazbenik.

Žanamari je tim povodom objavila niz priča, zahvalivši se publici na ljubavi kojom su je dočekali. Na pozornici su tijekom akustične svirke bili samo ona i Mario, a pjevačica je izvodila uglavnom strane hitove. Za kraj je odlučila izvesti i jedan od svojih hitova, ‘Crni leptire’, za što mnogi smatraju da je još jedna poruka suprugu.

Interes za ljubavnim životom ne jenjava

Podsjetimo, nedavno je pjevačica svoje fanove pozvala da joj postavljaju pitanja putem mreža. Čini se kako se većina zanimala upravo za njen ljubavni život, zbog čega je fanovima poslala poruku. “Ajmo ispočetka. Sinoć ste krenuli s pitanjima 99% o ljubavnom životu. To smo već odavno shvatili da je moja stvar. Ako ste u njemu, znate”, poručila je tada.

Kako je otkrila prilikom nedavnog intervjua za domaće medije, svoj privatni život ne planira komentirati. Istaknula je kako ne misli nikome polagati račune, a za medijske napise o razvodu rekla je da joj ne smetaju. Spomenutim nastupom u Tučepima je, i dalje bez detalja, potaknula dodatne glasine.









Sve je krenulo još u srpnju prošle godine, i to zbog društvenih mreža. Mnogi su tada primijetili da je Žanamari posljednju fotografiju sa Marijem objavila u kolovozu 2021. godine. Šuškanja su se intenzivirala krajem prošle godine kada je Mario podijelio pjesmu ‘Krugovi’, na što mu je pjevačica odgovorila.

“Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar”, glase stihovi koje su mnogi protumačili kao njenu poruku suprugu. Žanamari je dodatno raspirila vatru time što je uz te stihove napisala ‘Upravo tako’ te stavila emotikon pljeska.