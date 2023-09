Žanamari svoj 42. rođendan proslavila u vatrenoj crvenoj oblekici koja plijeni sve poglede

Influencerica Žanamari Perčić danas slavi svoj 42. rođendan, a na svom je Instagramu podijelila i nekoliko fotografija s rođendanske proslave u jednom zagrebačkom klubu.

“Svašta se sinoć proslavilo”, napisala je Žanamari u opisu fotografije, a fotografije je dijelila i putem Storyja.





“Ne bojim se starosti, štoviše navijam da doživim duboku starost, da svi imamo po bar sto godina, čitava moja obitelj. Kažu neki da sam ‘vampir’ po tom pitanju pa se možda i obistini bar sto 100!”, rekla je u ranijem intervjuu.

‘Stalno strahujem oko Gabi i Makija’

U istom je intervjuu dodala da je sada u godinama kada ima sve što poželi.

“Divno dijete, muža kojeg volim, živim na moru blizu svojih roditelja kojima želim biti blizu da im mogu pomoći kroz starost… A što se i nekih drugih psiholoških stvari tiče mi je sada top razdoblje. Puno sam samouvjerenija i zadovoljnija sam sobom nego kad sam imala 20. Jedino bih promijenila svoju emotivnost. Preosjetljiva sam i stalno strahujem oko Gabi i Makija i to svake godine sve više. To me nekad iscrpi ali ne mogu si pomoći”, priznala je Žanamari.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno po prvi put u dugo vremena konačno razveselila svoju publiku novom pjesmom. Na njoj je radila sa suprugom Marijem Perčićem.









“Kad prođe previše vremena da ne napišem pjesmu osjetim da se u meni počne gomilati neka čudna i slojevita zbrka emocija koje se moraju posložiti. U takvim momentima, poput erupcije vulkana, u mom životu se jednostavno mora dogoditi da iz mene izađe pjesma”, komentirala je pjevačica svoju pjesmu.