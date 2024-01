Žanamari podijelila tekst s kojim se mogu poistovjetiti mnogi: ‘Ništa nije tako teško’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica i fitness influencerica, Žanamari Perčić, posljednjih nekoliko mjeseci posebno je zanimljiva tema u medijima. Od šuškanja o problemima u braku do njenih provokativnih izdanja, nema gdje ne privlači pažnju. Samo na Instagramu je prati 205 tisuća ljudi, sa kojima gotovo svakodnevno dijeli zanimljive objave.

Ovoga puta se oglasila u svojoj Instagram priči, i to sa objavama malo drugačijeg karaktera. Naime, odlučila je podijeliti dva citata o majčinstvu, u kojima se izgleda i ona našla u nekoj mjeri. Iako je u nekoliko navrata govorila kako joj je majčinstvo donijelo posebnu sreću, čini se kako je i njoj ipak ponekad teško, a vjerojatno nije niti jedina.

“Ništa drugo vas neće učiniti toliko sretnima, tužnima, umornima, ili ponosnima kao majčinstvo. Jer ništa nije toliko teško kao pomoći osobi da razvije svoju individualnost, dok se vi sami borite zadržati vlastitu”, stoji u prvom citatu. Nekoliko sati kasnije podijelila je i drugi, u kojemu piše: “Način na koji govorite djeci postaje njihov unutarnji glas.”

Majkom je postala prije 9 godina

Podsjetimo, Žanamari je 2015. godine na svijet donijela kćer Gabrijelu. Nju je dobila u braku sa glazbenikom Mariom Perčićem, poznatom i po umjetničkom imenu Joshua Macks. Pjevačica rijetko objavljuje zajedničke fotografije svoje kćeri, no zato je već u nekoliko navrata putem mreža govorila koliko je ponosna na svoju mezimicu.

Podsjetimo, sredinom prošle godine ponovno se počelo šuškati o problemima u braku između nje i Marija. Glasine su već neko vrijeme kolale medijima, a sve je dodatno rasplamsala njegova objava iz prosinca. Tada je podijelio svoju pjesmu ‘Krugovi’, što je kasnije potaknulo i Žanamari da na svojem profili podijeli njegovu objavu.









“Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar”, glase stihovi koje su mnogi protumačili kao njenu poruku suprugu. Kao da ni to nije bilo dovoljno, pjevačica je uz stihove – čija je ona inače autorica – napisala ‘Upravo tako’ te stavila emotikon pljeska.