Žanamari otkrila zanimljiv detalj iz privatnog života: ‘Ne biste vjerovali…’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić podijelila je putem društvenih mreža još jednu atraktivnu objavu. No ovoga puta uz fotografije je stavila posebno zanimljiv opis kojim je iznenadila pratitelje.

Žanamari je pozirala u uskoj bijeloj haljini s volanima koja je ponovno do izražaja dovela njene bujne atribute. Ružičastim modnim dodacima torbice i štikli neodoljivo je gledatelje podsjetila na lutku koja trenutno vlada svijetom, Barbie. Upravo je istoimeni film bio u fokusu njenog opisa.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Žanamari (@zanamari)

“Ono kad slučajno isfuraš Barbie styling mjesec dana prije Barbie pošasti i onda ga ne želiš objaviti dok se pošast ne smiri. Ja mislim da su marketinški stručnjaci odradili tako dobru foru i jednim potezom dobili milijunski besplatni marketing uvjerivši pola planete da je obući se u Barbie viralno, pa je samim time i postalo. Lako za nas koje se volimo igrati i oblačiti, ali (…) nema od koga mi nije stigao Barbie edit u newsletteru!” započela je Žanamari u objavi.

‘Ostavite Barbike u njihovim haljinicama’

Svoje mnogobrojne fanove iznenadila je otkrićem kako i dalje čuva svoje Barbie lutke s kojima se igrala kao dijete. Dodala je kako se s njima igra i njena kćerkica Gabrijela, kojoj ponekad kupi i pokoju novu lutku. Za sebe je rekla kako osim Barbika voli Lego kockice, Playdoh i čitanje priča.

“Evo fun fact, moj omiljeni hobi u djetinstvu je bilo skupljanje poštanskih markica. Ne biste vjerovali koliko sam naučila kroz poštanske markice! Kako izgleda čitava zemaljska kugla, tko je kraljica Velike Britanije, umjetnost, povijest, prirodu…” priznala je Žanamari.









“A danas djeca uče preko YouTube-a i TikTok-a. Ajmo se malo pozabaviti time, a ostaviti Barbike u njihovim haljinicama. Malo, ono bar 5 minuta. Love, Žaki,” zaključila je svoju podulju objavu. Fanovi su je ispod fotografija obasuli komentarima.

“Barbie ti nije ni do koljena. Ja sam više voljela My Little Pony i skupljala sam žabe (ne prave)”, “Opsjednuta sam tvojim outfitom”, “Kakva kraljica”, “Uvijek nevjerojatna”, “Postoji li ljepša žena”, samo su neki od mnogobrojnih komplimenata.