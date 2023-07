Žanamari ne prestaje paliti, objavila novu fotku u vrućem sportskom izdanju

Pjevačica Žanamari Perčić gotovo svakodnevno objavi novu fotografiju kojom ‘zapali’ društvene mreže i potakne lavinu komentara. Ovog puta to je učinila putem svoje Instagram priče, gdje je pokazala kako održava svoju figuru.

Činjenica da redovito odlazi u teretanu već je svima dobro poznata, a njena predanost tome jasno je vidljiva. Na svojoj priči je tako objavila fotografiju u sportskom izdanju – vruće sportske hlačice i pripijeni top savršeno su istaknuli njeno utegnuto tijelo.

Na glavi je nosila bežične crvene slušalice, iz čega se može zaključiti kako joj je glazba čest ‘suputnik’ tijekom vježbanja. Ova fitness influencerica redovito putem Instagrama objavljuje fotografije iz teretane koje njenih nešto više od 200 tisuća fanova ostavljaju bez teksta.





Podsjetimo, ranije ovog mjeseca Žanamari se pojavila na tulumu u Trogiru koji svake godine posjećuju brojne hrvatske zvijezde. Tom prilikom pohvalila je svoju kćerkicu Gabi, a dotaknula se i svojeg IQ koeficijenta, koji iznosi visokih 156.

“Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto. Ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENSA-e, molim vas,” izjavila je tom prilikom za In Magazin.









Žanamari je inače od 2014. godine u braku s producentom Marijem Perčićem. U jednom intervjuu za domaće medije prošle godine prisjetila se kako su njoj i Mariju predviđali vezu od samo šest mjeseci. Tim ‘glasinama’ očito su stali na kraj svojim čvrstim osmogodišnjim brakom.