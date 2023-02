ZAMIJENILA BALKANCA ŠVABOM I PREPORODILA SE! Žena najiskrenije opisala razliku, složile se i druge: ‘Bogu hvala, i ja sam svoga našla’

Ljubav je slijepa, krilatica je koju su mnogi spoznali na svojoj koži i izabrali partnera za kojega bi mnogi rekli da i nije neka sreća…

S druge strane, postoje tako i priče gdje osoba završi s nekim za koga joj ne bi bilo niti na kraj pameti, a provedu lijep život i dožive duboku starost…

Priča ima svakakvih, a jedna zanimljiva štorija dolazi iz regije.





“Kad sam se razvela od balkanskog snoba koji me tretirao kao sluškinju i svoje vlasništvo… Sad imam Švabu pored sebe koji u onome što se kod nas na Balkanu smatra običnim ručkom vidi specijalitete koje je on imao prilike jesti samo u restoranima… Drži me ko malo vode na dlanu”, podijelila je svoju priču žena iz regije, a objasnila kakav joj je bio prvi brak te kakav joj je drugi sa strancem.

Ona je svoje mišljenje ostavila na jednom od popularnih internetskih foruma na kojem ljudi anonimno ostavljaju svoje ispovijesti kad žele da olakšaju dušu.

Ispovijest ove žene izazvala je različita osjećanja i kod žena i kod muškaraca koji se nisu prezali reći još svoje mišljenje koje joj se sigurno nije svidjelo…

Evo što su joj rekli.