Zaljubio se u Dubrovčanku! Farmer pronašao ženu svog života: ‘Zaprosio sam je nakon dva mjeseca’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Farmera Hrvoja Špoljarca gledatelji su imali prilike upoznati u 15. sezoni popularnog showa ‘Ljubav je na selu‘, a njegova pozitivnost i otvorenost osvojila je i djevojke koje je ugostio na svojoj farmi u Farkaševcu. Na romantično putovanje pozvao je Marinu, a o njihovom druženju tijekom emisije dosta se pisalo u medijima.

Marina mu je, međutim, priznala kako se zaljubila u drugog muškarca, što je Hrvoje saznao nenadano čuvši muške glasove u njenom stanu. Ovaj simpatični farmer za RTL je priznao kako mu se sreća na kraju ipak osmjehnula.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvoje Špoljarec (@hrvojespoljarec)

Otkrio je kako se zaljubio u djevojku koju je zaprosio nakon samo dva mjeseca veze: “Svoju Samanthu sam zaručio prije mjesec dana.”

“Od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam dugo čekao do zaruka. Nadam se da je ona ljubav mog života,” iskren je Hrvoje.

Kaže kako o svadbi još ne razmišljaju te da trenutno zajedno rade u jednom dubrovačkom hotelu. Da je veza ozbiljna, Hrvoje je pokazao tako što se uz zaruke i preselio u Dubrovnik.









Priznao je kako mu je trebao predah od Zagreba i sela gdje se brine o konjima pa je odlučio ovo ljeto provesti sa zaručnicom Samanthom. “Ovdje ima odličan posao, a nakon sezone planiramo preseliti kod mene u Zagreb”, rekao je i dodao: “Baš nam je idila.“