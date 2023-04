‘ŽALIM JEDINO ŠTO NISAM POČELA RANIJE!’ Po*no Marija iz Pribislavca otkrila zaradu: Spominje ‘akciju’ u centru grada s poznatim političarom

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

O pornoindustriji u Hrvatskoj se vrlo malo zna. Niti znamo ima li puno Hrvata u toj industriji niti se posljednjih godina ta industrija pretjerano promiče kod nas. No u susjednim zemljama i ostatku svijeta situacija je nešto drugačija. Stoga je i Marija Zadravec iz Čakovca, poznatija kao Sweet Mery, svoju karijeru pronašla izvan zemlje. S najpoznatijom hrvatskom porno glumicom s njemačkom adresom razgovarali smo o samoj industriji, ali i nekim vrlo osjetljivim temama. Bez imalo ustručavanja Marija je progovorila o svemu što mnoge zanima, ali se dosad nisu usudili pitati ili nisu imali koga.

“Ovim poslom sam se počela baviti – prvo sam počela se baviti fotografijom, trebala je to biti neka privatna kolekcija za mene. Htjela sam baš imati neke profesionalne fotke za svoju privatnu kolekciju, i to sam zapravo onda počela stavljati na društvene mreže i na nagovor svojih fanova sam otvorila OnlyFans, platformu na kojoj se dijeli sadržaj bez cenzure i gdje imam komunikaciju sa svojim fanovima i tako dalje. Zapravo je to ko Instagram, ali na bazi bez cenzure.

I nakon toga, dok sam počela sa time i dok sam počela objavljivati neki sadržaj koji je bez cenzure, i nakon nekih kućnih filmova koje sam počela sama snimati, sam jednostavno htjela preć na neku višu razinu i vidjeti kako je to zapravo na nekom baš profesionalnom snimanju. I tako je sve počelo, s time. Trenutno sam jedina u Hrvatskoj koja snima filmove za odrasle. Jedna, kako bi sebe opisala, vrlo draga i šarmantna osoba, zabavna. Iako jako puno ljudi misli da sam zapravo jako puno drugačija od ostalih, zapravo sam stvarno onako skroz normalna osoba – tako bi opisala sebe” kazala je.





“Ime Sweet Mary zapravo je nastalo jako spontano – jer sam počela snimati neke amaterske filmove u Njemačkoj i produkcija je jednostavno trebala neko umjetničko ime, i ništa drugo mi nije palo na pamet osim toga na početku, tako da je tako i ostalo”, dodala je.

Na pitanja koja je njena fantazija u poslu, Zadravec otkriva. “Snimanje filma i to u centru Čakovca s jednim poznatim političarem”

Ova porno glumica iz Čakovca nema problem razgovarati o delikatnim temama, a ne libi se reći ni koliko novca zarađuje.

”Pa zarađujem nekoliko prosječnih hrvatskih plaća mjesečno, mogla bi to tako reć, ali onako, zarađujem za jako dobar i pristojan život” kazala je.

Na predrasude i zle komentare, Marija je odavno oguglala i ističe da joj ni najmanje nije žao što se upustila u svijet porno industrije.









“Od ljudi koji me osobno poznaju i znaju moj karakter i osobnost nije bilo nikakvih predrasuda jer to je samo moj posao, to ne mijenja mene kao osobu, a ovako preko društvenih mreža naravno da ima svakakvih predrasuda, ali time se ne zamaram. Da se zamaram time što netko misli o tome, ne bih se bavila takvim poslom. Promijenila bi možda jedino to da bi se počela malo ranije baviti sa ovim poslom. Prije nekih tri godine, zapravo bilo bi mi draže da sam počela to možda u nekim još mlađim godinama zbog toga jer produkcije stvarno imaju interes da su djevojke, cure, baš onako jako mlade u porno industriji” ističe.

”Ovisi kakve scene snimam. Ako su to zahtjevne scene, onda moram određene dijelove tijela i pripremiti za to. Ako je to neka jednostavna scena, onda ne, osim make-upa i, naravno, prije svakog snimanja svaki glumac mora napraviti test da ne bi bilo kakvih bolesti, za snimanje nalaz mora biti 100 posto čist, jer ako nije, snimanja neće biti. Nitko ne želi rizik” zaključila je.