Zajedno su pisali povijest, a danas se ne podnose: Kratka povijest Lane Klingor i Boytronica

”Pogledao sam tisuće i tisuće sati materijala online, i dalje to gledam. Isfiltirao sam to more raznoraznih trenera, našao sam par ozbiljnih koje pratim i to upijam. Primjenjujem to na ove pse i mislim da je to jako dobro”, govori Adonis.

U katastrofalnim odnosima s Lanom