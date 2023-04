‘ZAHVALJUJUĆI FRENDU ŽIV’: Janko Popović Volarić primio poklon koji je mogao biti koban, ono što je otkrio neće se svidjeti obožavateljicama!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glumac Janko Popović Volarić, osim po glumačkom talentu, već je godinama prepoznat i kao jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvata.

S takvom titulom, dolaze i brojne obožavateljice, a u razgovoru za In magazin novinarki Dorotei Filipaj otkrio je što su mu sve ostavljale na kućnom pragu, ali i ljubi li opet.

Kada su u pitanju njegove ljubavne veze, Janko nikada nije bio pretjerano javno rječit, no čini se da ponovno ljubi, što se neće baš svidjeti njegovim obožavateljicama. ”Sretan sam, sretan sam i sve je dobro”, rekao je glumac.





Kada su u pitanju obožavateljice, kada su u pitanju anegdote navodi da je stvarno bilo svega.

”Jednom sam, to se sjećam, dolazio s nekog snimanja jako umoran, bio mi je rođendan i čekala me torta ispred ulaza. Već dva, tri puta je tako bila torta ispred ulaza, ali tad sam bio strašno gladan i umoran. Bio sam na telefonu s frendom i krenuo jesti tortu gdje je on počeo vrištati da ne znam što je u torti, da se smirim. Krenuo je zalogaj i on me spriječio. Ja sam sad možda zahvaljujući frendu živ”, ispričao je Janko.