Zagrepčanka stupila u kontakt sa djevojkom čovjeka koji joj je u oluji spasio život: ‘Ovo što je on napravio…’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Olujno nevrijeme koje je prošlu srijedu zahvatilo Hrvatsku iza sebe je ostavilo znatne materijalne štete. Uzrokovalo je i četiri smrtna slučaja, te nebrojenim ljudima ugrozilo život. Tako je bilo i za Zagrepčanku Snježanu Fajfar, čija priča je obišla zemlju.

Snježana je, naime, jutro nakon oluje u jednoj Facebook grupi objavila video na kojemu se vide zastrašujući trenutci tijekom kojih se bila prisiljena držati za stup radi jakih naleta vjetra. Nakon što se snimka proširila mrežama, u subotu je dobila i nastavak.

U komentarima ispod videa pojavio se i onaj djevojke prolaznika koji je ovoj Zagrepčanki spasio život. “Vaša objava pronašla je put do nas. Dečko (Ivan Metikoš) i ja smo se našli na Srednjacima u trenutku oluje. Drago nam je da ste dobro i da je Ivan mogao pomoći!” napisala je Krešimira Žužić.





Snježana je vidjela taj komentar te, naravno, odlučila na njega i odgovoriti. “Poštovana, bilo bi mi jako drago da se jednom kada Vam bude zgodno nađemo, popijemo kavu i da Vašem dečku Ivanu Metikošu stisnem ruku, pogledam ga u oči i kažem od srca hvala,” napisala je.

“Ovo što je on napravio za mene pamtit ću dok sam živa jer to je moj drugi rođendan. Bilo je puno muškaraca koji su stajali uz zgradu i samo gledali, nisu se usudili izaći na vjetrometinu, no On je prvi priskočio i pomogao. Hvala i Vama što ste mu dozvolili da izađe iz auta, mnogi bi dečka/muža sputavali u tome u strahu za njihov život. Još jednom 10000 puta hvala,” zahvalna je Zagrepčanka.

Podsjetimo, u ranije spomenutoj snimci Snježana nije stigla do sigurnosti svojeg doma prije početka nevremena. Radi toga je bila prisiljena grčevito se držati za stup prometnog znaka kako je vjetar ne bi odnio, a njen susjed Tomislav snimio je i poslao joj ove trenutke neizvjesnosti kao i nevjerojatnu hrabrost Ivana Metikoša.