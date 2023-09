Zagrepčanka ljuta zbog ljetovanja kod svekrve: ‘Popila nam je živce na slamčicu’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Neke žene na sam spomen svekrve trenutno mijenjaju raspoloženje u najgore moguće. Svekrva im je ne samo kamen spoticanja, već i najomraženija osoba u obitelji. Ima onih koje kroz godine pronađu zajednički jezik s majkom njihovog muža, no ima i onih koje niti nakon desetljeća ne mogu biti u istoj prostoriji.

Jedna od onih koje su nezadovoljne svojom svekrvom je i 54-godišnja Zagrepčanka Zana, koja je nakon ovog ljeta rekla da više nikad neće ići kod svekrve na ljetovanje. Naime, po njenom opisu nju i njenog 52-godišnjeg supruga Marka, svekrva nije puštala na miru puna dva tjedna.

“Od silne ljubaznosti nam usiše svu energiju”

Za portal Moje Vrijeme Zana je opisala što je sve prolazila kod svekrve i što joj zamjera, zbog čega je ustvrdila kako kod nje više neće ići na ljetovanje.





Najprije ju je šokiralo, kako je opisala, koliko njena svekrva ‘gnjavi’ njenog supruga, odnosno svog sina, zbog čega, navodi, nisu imali pet minuta mira, iako svekrva smatra da je najljubaznija osoba na svijetu.

“Od silne ljubaznosti nam usiše svu energiju”, rekla je Zana i dodala kako su već prvo jutro nakon doručka ona i suprug morali ići kopati vrt, što se njoj nimalo nije svidjelo.

“Odrasla sam u širem centru Zagreba, nisam navikla kopati ni saditi”

“Ona živi u Zagrebu, njezina djeca, tako i Marko, odrasli su u širem centru, baš kao i ja. Nismo navikli kopati ni saditi”, rekla je Zana koja je ipak odustala od vrta kako bi se otišla osvježiti u vodu. No, drugi dan svekrva je najavila da će trebati orezivati voćek, lakirazi ulazna vrata itd. i tako je bilo do kraja njihovog odmora.

Zana kaže da razumije svekrvu, koja je ostala udovica nakon 13 godina braka te se puno oslanjala na svog sina i ne zamjera joj, no smatra da bi svekrva trebala prihvatiti to da joj njen sin više nije na raspolaganju kao nekada.

“Popila nam je živce na slamčicu, i njemu i meni. Nikad više s njom. Odradit ću dva ručka mjesečno i to je to. Pojest će me inače”, rekla je za kraj uzrujana Zana, a detaljan opis ljetovanja koje će pamtiti pročitajte OVDJE.