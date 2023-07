Zagrepčanin svjedočio mučnom prizoru u tramvaju: ‘Nisam očekivao da ću to ikad vidjeti’

Autor: Z.S.

Jedan Zagrepčanin na Redditu je podijelio dosta neugodnu priču o prizoru kojem je navodno svjedočio. Naime, opisao je situaciju u kojoj se nepoznati muškarac nasilnički odnosio prema partnerici. Sve to ga je ‘izbezumilo’, a prema vlastitom priznanju nije znao što bi napravio. Detaljno je napisao o čemu je riječ te je reditovce pitao ‘što biste vi napravili u mojoj poziciji?’. Izazvalo je to puno reakcija, a za početak prenosimo njegov post:

“Danas sam vidio nešto što mi ne izlazi iz glave, nešto što nisam očekivao da ću ikad vidjeti.

Čekam tramvaj na određenom okretištu u Zagrebu, danas popodne i vidim dvoje kako prolaze pokraj mene, muškarac u bijeloj majici i žena iza njega, nisu mogli biti stariji od srednjih ili kasnih dvadesetih. Ono što sam prvo primijetio je da je imala ozlijede na lijevoj strani lica između brade i uha i to baš kod dna čeljusne kosti. Sjećam se da sam se upitao, kako se netko tako ozlijedi, bilo bi mi jako čudna ozlijede za pad.





Nešto se prepiru

Uglavnom, vidio sam da idu do kioska po upaljač, jer je njemu jako trebala cigareta. Znam to jer me sam upitao za njega, na što sam odgovorio da nemam, jer nisam ni imao, nakon čega se on sjurio u smjeru obližnjeg kafića, a iza njega je išla i ona, bez riječi ali mu se vidjelo u govoru tijela da je bio jako ljut. Što se i potvrdilo jer taman prije mog ulaska u tramvaj sam ih vidio kako se nešto prepiru, preciznije bi bilo reći da je on njoj nešto govorio u relativno ljutitom tonu.

Uglavnom, sjeo sam u tramvaj, koji je bio noviji model, u drugu sekciju gdje su 6 sjedala i 2 puta 2 od tih 4 gledaju jedno drugo. Oni su ušli u tramvaj i sjeli na skroz prvo mjesto, odnosno on je sjeo te kad je ona došla, pretpostavljao sam da je htjela sjesti do njega, kako to klinci rade u takvim tramvajima, na što joj on nije dao te joj je odbrusio da sjedne bilo gdje drugdje. Ona je ostala pokraj njega stajati cijelim putem.

‘Žrtva nasilničke veze’

U tim trenucima mi je bilo jasno što se događa, da to nije normalna veza te da je ona žrtva nasilničke veze. Tramvaj je krenuo, i tad sam primijetio da je do njih sjeo stariji gospodin. I on je brzo shvatio što se događa, izmijenili smo par pogleda ali smo oboje znali da mi tu ne možemo ništa. On je sigurno čuo neke loše stvari koje ja nisam radi udaljenosti, ali bi taj mlađi muškarac tu i tamo podigao glas, ne toliko da odzvanja tramvajem ali dovoljno da sam ga uspio razumjeti. U jednom trenu je rekao nešto što ju je jako rastužilo, jer je na par sekundi imala oblik lica da će krenuti u plač, ali se u zadnji tren suzdržala.

I sve sam tako mogao samo gledati i pratiti, tu i tamo razmjenjivati par pogleda sa starijim gospodinom dok nisu izašli na svojoj stanici. I ono što mi se od tad mota po glavi je, što bi netko, ja ili bilo tko drugi mogao učiniti u takvoj situaciji. Nakon dosta razmišljanja, došao do zaključka da ja, kompletni stranac, ne može ništa, pogotovo ako ona ne želi ga napustiti. I znam da je mnogima, kao što je meni dugo bilo, čudno zašto ne bi ako se tako ponaša, ali ljubav čini jako čudne stvari u našem ponašanju.









Dapače, podsjetio sam se na ovaj video, koji sam gledao davnih dana, kao i dosta članaka oko takvih situacija i zašto žrtve nasilja često ne napuste svoje nasilne partnere. Jer nije dovoljno samo napustiti, potreban je cijeli plan kako će ta osoba pobjeći bez da ju partner opet pronađe, a šansa tu uvijek igra ulogu, pogotovo ako ostanu u istom gradu. Možda može biti da nema prijatelja ili obitelji s kojima može kovati taj plan, jer takvi partneri često znaju izolirati svoju žrtvu od drugih. Naravno, sve ovo je samo špekulacija, jer samo ona zna kakva joj je situacija. Možda ona sve i ovo zna, samo nema nikakvu mogućnost čak i da ga napusti.









Strahuje

Kako god bilo, samo znam da me i sve to podsjetilo i na onaj članak o femicidu u Hrvatskoj, a gledajući kako se ta baraba ponašao prema njoj, i to u javnosti, nekako me strah da možda nije daleko od te situacije, iako se jako nadam da to neće biti slučaj.

Ali da se vratim na pitanje, što mi, obični ljudi, možemo napraviti u ovakvim situacijama, ako išta? Pogotovo ako tako vidimo kompletne strance kojima treba pomoć, znali oni to ili ne. Jesam li mogao, usprkos svemu ovome, nešto napraviti, iako osjećaj me vodio k tome da čak i jesam, na kraju svega bi nastradali ja, ali i ona?”.

Reakcije

Nakon ovih riječi uslijedile su brojne reakcije. Evo nekih:

“Nije stvar samo u praktikalijama, nego i u tome da žrtva često misli da ni ne zaslužuje ništa bolje. Česti motiv kad pričaš sa žrtvama je da one misle da su one krive i da su ga one izazvale.

A suprotno popularnom mišljenju na Redditu, nasilnici nisu očiti, pa da ih možeš izbjeći ako si pametan. Obično se radi o godinama i godinama manipulacije, uništavanja psihe žrtve prije nego prijeđu na fizičko nasilje. Nasilje, bilo samo mentalno ili i mentalno i fizičko također najčešće eskalira odmah nakon počinitelj zaključi da je zarobio žrtvu – to se najčešće događa nakon ulaska u brak i nakon sto žena zatrudni.”

“Ne zaboravimo da žene žrtve nasilja imaju institucije, udruge i sigurne kuće kojima se mogu obratiti za pomoć i dobiti je. Muškarci žrtve nasilja ne da nemaju ništa od toga, nego ih se još ismijava i ponižava. Društvu u cijelosti bi dobro došlo malo empatije i razumijevanja.”

“Ništa. Tu ne možeš napraviti apsolutno ništa. Intervenirao sam za svoju susjedu, koju je mlatio njen nasilni partner – alkos i narkoman. Njihovi najbliži susjedi bi svaki puta iznenada imali nešto za obaviti vani. Konfrontirao sam se s likom, jer su odozgo dolazili jasni zvukovi udaraca, a skužio sam da ona nije psihički zdrava osoba.

Nije ga ostavila, niti izbacila, a jedino je ona bila prijavljena tamo. Kao što sam mu i rekao, nazvao sam policiju sljedeći put. Došli su i onda je ona izjavila da je ona izazvala svađu i da on nije kriv. Ni policija nije mogla napraviti ništa. Još su me upozorili da ne interveniram, nego da ih nazovem i da će doci svaki puta (po ovome kuziš da nije Hrvatska). Nakon mjesec dana, odselili su.”

Sigurne kuće

“A ono teoretski možes otići do nje i pitati ju jel joj treba pomoć i da joj ti možeš pomoći. Naravno trebaš biti spreman da te lik može napasti. Ne nužno da bude jer se obično iživljavaju na ženama koje su već slomljene pa su si hrabri prema njima ali nisu inače. Znam da žrtva može biti u paralizirajućem strahu iako je na javnoj površini i može se samo okrenuti i otići, ali bez obzira sto zna da bi trebala i da može jer jelte nije zavezana- to se ne događa jer si paraliziran. Ne nužno za stvarno i možeš ti hodati ali strah te pobjeći. I onda netko dođe i razbije tu situaciju i daje ti opciju koju možeš prihvatiti jer je tu i kraj tebe.”

“Al recimo da se i upetljaš to najmanje znači da si dan potrošio na to. Nije nešto sto se može rješiti za 5 min pa ti nastaviš svojim poslom.”

“Idealno bi bilo da postoje sigurne kuće koje bi primale žrtve na par tjedana dok se ne utvrde okolnosti i dok ih se ne spremi na sigurno. Ali ne jedna nego više njih da su svima dostupne. Žrtve često misle da nemaju opcija, a niti im se opcija često može naći na brzinu. Nije to samo kao odi kod mame doma, jer možda “mama doma” ni ne postoji. Zato i jesu tu jer nemaju bas previše opcija ili su im dosta komplicirane. I tak… Kompleksni problem i zahtijeva malo žrtvovanja svog vremena i moguće osobne sigurnosti, a sa slabom do nikakvom podrškom nakon toga jer policija neće reagirati, jer žrtva stvarno nema kamo otići jer je sigurna kuća vjerojatno puna, jer postoje propisi i procedure kojima se sve birokatizira…….”

“Ako on nije s njom, možeš ju uputiti prema nekoj organizaciji/skloništu za žene žrtve nasilja, ali da bude oprezna da on ne sazna.”

“Jebiga nikako. Sjećam se situacije od prije jedno 5+, kada je pjevač neke klape čuo ženu da vrišti. Vidio frajera da ju tuče, išao pomoći, dobio nož i na kraju ona svjedoći protiv njega. Eventualno pozvati policiju.”

Neugodna iskustva

“Jedan moj kolega se umiješao dok je lik tukao curu. Uglavnom lik ga dobro izlemao, s tim da ga je i ta cura napala jer joj je on htio pomoći. Uglavnom kad tako nešto vidim okrenem glavu jer me se ne tiče. Većina tih cura može otići kada hoće od tih likova, ali izaberu ostati.”

“Ništa. Zašto? Ako se umiješaš, tip će reagirati i kakav god ishod bio mogućnost kaznene ili prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira. Ako i izađeš kao pobjednik, mogućnost kaznene prijave za nanošenje ozljeda.”

“Svi ljudi preko 18 godina su odgovorni za svoje postupke pa tako i ta ženska.”

“I guess da ako snimiš bar par sekundi u kojima se može potvrditi sve što si naveo (njene ozljede njegov visoki ton i takav ljuti attitude) i imaš njihova lica i guess da možeš u policiju s tim ako ništa preventivno da istraže koliko mogu iako nezz koliko je to moguće nije da postoje oni facial recognitioni ko u filmovima pa nezz sam nagađam”. ”

“1.Opcija anonimna prijava policiji. 2. Opcija razbiješ lika i tjt.”

Zvati policiju

“Možeš ponuditi žrtvi podršku nasamo ako imaš priliku i čekati da želja za promjenom dođe iz nje. Možeš snimiti i zvati policiju ako baš svjedočiš činu nasilja.

A ozljede na licu, znam da nije primjenjivo uvijek, al jednom sam si spičila volan bicikla u čelo i podljev se spustio niz cijelo lice, od podočnjaka do brade, izgledala sam ko zebra s tim podljevima. Isto da me netko vidio mislio bi da sam prebijena i to je trajalo skoro mjesec dana. Tak da samo s tim viđenim ozljedama ne možeš puno ovak sa strane jer može svašta bit.”

“Ništa, nije tvoja briga. Ona da i želi pomoć obratila bi se odmah policajcima, na licu mjesta. Uvijek tamo šeću ili sjede na kavi. Tak da te nema šta biti briga. Nije naše da se petljamo u te neandertalske veze.”