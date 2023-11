Zagrebački violončelist nakon koncerta Bruce Springsteena: ‘Doživio sam sve što treba doživjeti’

Autor: Barbara Grgić

Sa sobom je u studio TOP MUSIC DESKA TOP RADIJA doveo čak osam sjajnih glazbenika s kojima je stvorio odlične glazbene priče, ali ipak je on ovoga puta sjeo na vrući stolac preko puta voditeljice TOP MUSIC DESKA Gine Damjanović. Poznati zagrebački violončelist, skladatelj i autor Matej Milošev novi je gost glazbene emisije u kojoj je govorio o svome glazbenom stvaralaštvu, suradnji s velikim imenima hrvatske glazbene scene i posebnom iskustvu s koncerata legendarnog Bruce Springsteena.

On stvara glazbu i svira, ali ne pjeva

„Milošev ne pjeva zato što ne zna i sram ga je”, rekao je zagrebački violončelist.





Glazbenik obožava svirati violončelo koje je magistrirao na Muzičkoj akademiji, ali je i nesuđeni violinist. Gdje je pukla ljubav?

„Prvo to uopće nije bio moj izbor, ni violina ni violončelo. Bilo je kao ‘ ti mali ćeš svirati, ja sam rekao okej – jer moram”, rekao je Matej, a na Ginino pitanje ‘što je on htio’ je odgovorio:

„Biti vojni pilot, to me zanimalo. I povijesti, filozofija i svašta nešto.”

Sudbinu mu odredila bakina prijateljica

Ali njegovu sudbinu odredila je bakina prijateljica:

„S tatine strane svi su muzičari..Onda me bakina prijateljica, profesorica vidjela kako vježbam violinicu i rekla ‘ jao, pa ovaj mali ima rukicu za čelo. I onda su svi rekli ‘pa sad ćeš svirati čelo’ i to je to.”

Svirao s Oliverom i Balaševićem

Nakon akademije Matej nije nastavio putem klasike. Svira u orkestru u kazalištu Komedija. Uz to s kvartetom Libra često svira na televiziji, uživo i studijski, svirao je s Parnim Valjkom, Oliverom Dragojevićem, Đorđem Balaševićem.

Njegov glazbeni rad je specifičan u tome što gotovo svaku njegovu skladanu pjesmu opjevaju drugi glazbenici.









„Moja prva pjesma je zapravo bila napisana za Luce. Prvi put sam shvatio da se nešto rađa i događa. Dvije pjesme na njezinom prvom i drugom albumu ‘Susret’ su moje. Tako da je to krenulo i kada se ta pipa otvorila i kada je to sve nešto krenulo izlaziti iz mene samo sam u jednom trenutku skužio da se jako puno pjesama nakupilo i da bi se tu sada nešto trebalo dogoditi. Zašto to ne napraviti na kraju ovako kako smo to i napravili?”, rekao je Matej.

O tome zbunjuje li baš takav pristup njegovom radu ljude, rekao je:

„Pa vjerojatno da. Neću reći najveća kritika, ali neki komentar na takav koncept je baš zato što je puno različitih vokala, nećeš nužno možda na prvu povezat da je to sve zapravo ista osoba, ali nemam s tim problema. Meni je najbitnije da radim to što želim raditi, a imam sreću da mogu pa je to super.”

Milošev iza sebe ima sjajan album „U prolazu”. Nedavno je izašao i Live session na kojemu su pjevali Jelena Radan, Nikolina, TBF, Jere Šešelja i Petar Beluhan. O tome kako bira vokale za svoje pjesme, rekao je:









„Ne pišem pjesme unaprijed razmišljajući o tome tko će to pjevati. Iako jesam to ja, to je moj projekt, ali Tomislav Šušak, Jere Šešelja i ja smo baza svega. Mi te stvari radimo tako da ja dođem s demom gdje pjevam. To je neka skica ideja, onda ju nas trojica rastavimo na proste faktore i kompletno promijenimo. Posložimo stvari ispočetka i tek onda kada pjesmu ispoštujemo, napravimo do kraja instrumental, ja dovršim tekst, imamo nekakvu ideju oko melodije, onda gledamo kome bi to super leglo.”

Volio bi surađivati s Urbanom i Josipom Lisac

Ima Miloš i želje s kime bi volio surađivati:

„Jako bih volio Urbana, Josipa bi bila ludilo da dođe i napravi štogod, samo da mogu reći ‘Josipa mi je pjevala pjesmu’, puno ih je.”

O organizaciji Live sessiona i planovima za koncert je rekao:

„Kada sam odlučio to napraviti i kada sam znao što moram napraviti, bilo je naporno na momente, ali znao sam zašto to radim. Što se tiče pravog koncerta pred publikom to je ideja napraviti kada izađe drugi album. Drugi album bi otprilike nekad na proljeće trebao biti vani, nadam se gotov vjerojatno i prije i onda je ideja da imamo dva albuma autorske mjuze, ubacimo par covera i pozovemo ako igdje na taj jedan jedini koncert promocije svega, sve te goste koji su otpjevali sve.”

Možda inspiraciju za svoj koncert povuče iz dosadašnjih iskustava s koncerata drugih izvođača. Naime, Milošev je na koncertu legendarnog Bruce Springsteena bio nekoliko puta.

„Meni je ovo ljeto bio treći put, u Beču i znao sam točno što me čeka. I je on deset kusur godina stariji nego što je bio zadnji put kad sam ga vidio, ali opet dođeš tamo, spreman si, točno znaš kako ćeš izaći s koncerta i opet je bolje od toga”, opisao je Matej dojmove sa zadnjeg koncerta velikog glazbenika i opisao iskustvo s njegovog koncerta na kojemu je bio prvi put:

„Dok ne dođeš tamo uživo i ne doživiš to, ne osjetiš iznutra da ti se događaju stvari koje uopće ne možeš opisati, nije ti jasno zašto je to sad tu, ali je tu i toplo je i raste i na kraju tih tri i pol sata koncerta, kada izađeš van imaš osjećaj šta god, sve okej, doživio sam sve što treba doživjeti, bolje od ovoga ne može…treba to vidjeti.”