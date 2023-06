‘ZABORAVITE NA SVE IZGOVORE, BILO JE POGREŠNO!’ Arnold Schwarzenegger stao na kraj pričama: Priznao istinu iza optužbi za spolno uznemiravanje

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Slavni glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger konačno je odlučio stati na kraj pričama o spolnom uznemiravanju žena koje traju već godinama i to kroz dokumentarnu seriju koja će biti prikazana na Neftlixu.

Podsjetimo, uoči izbora za guvernera Kalifornije prije 20 godina Los Angeles Times je objavio izvještaj u kojemu je čak šest žena optužilo slavnog glumca da ih je dirao bez dopuštenja i ponižavao.

Glumac je tada tvrdio da su izvješća izmišljena i da on nikada nikoga nije zgrabio, iako je priznao da se ponekad loše ponašao u prošlosti.





Unatoč optužbama, glumac je pobijedio na izborima, a iste nisu loše utjecale niti na njegovu karijeru.

“Osobno me iznenadilo da to nije imalo veći učinak na izbore. Mislio sam da će se više ljudi uvrijediti. Kada je Schwarzenegger objavio da se natječe za guvernera, osoblje L.A. Timesa odmah je krenulo istraživati ​​priče koje smo slušali godinama, ali ih nitko zapravo nije u potpunosti istražio. Imali smo jedva šest tjedana za rad na ovome i počeli smo razgovarati sa ženama”, izjavila je u dokumentarcu reporterka Los Angeles Timesa Carla Hall.

“Moja reakcija na početku je bila obrambena. Danas mogu to realno sagledati. Ako je riječ o danima Muscle Beacha prije 40 godina, to je bilo pogrešno. Bilo je to sranje. Zaboravite na sve izgovore, bilo je pogrešno”, rekao je Schwarzenegger u trodijelnoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji, piše Rolling Stone.