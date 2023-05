ZABAVNO JE KAKO SE ČERUPAJU ZBOG TITA! Fanovi Leta 3 i Eurosonga u svađi: ‘Jedni tvrde da Broz nije ubojica, drugi misle da ismijavaju Jovanku’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Osim Mrle, Prlje i članova grupe Let 3, fokus medija i javnosti privukla plesačica iz pjesme “Mama ŠČ!”, glazbenica i drag umjetnica Jovanka Broz Titutka. Iako su mnogi oduševljeni, bilo je i onih koji su primijetili kako se fanovi Eurosonga i fanovi beda međusobno svađaju, jedni tvrdeći kako Let 3 ismijava mrtvu ženu jugoslavenskog diktatora, dok su drugi pokušavali objasniti kako Tito nije bio diktator i ubojica. Posebno je to ‘zabavno’ bilo novinaru i voditelju Podcast inkubatora, Ratku Martinoviću.

“Uz Let 3 danas nastupa i drag queen Jovanka Broz Titutka, no ono što je još zabavnije je da su fanovi Eurosonga u komentarima zaključili da je riječ o ‘ismijavanju mrtve žene jugoslavenskog diktatora u pjesmi koja sprda totalitarne ubojice’

I samim time su nenadano ušli u okršaj s dijelom hrvatskih fanova benda koji im svim silama žele pojasniti kako ‘Tito nije ni diktator ni ubojica bez obzira što se pjesma ruga Putinu’ i da su fulali kontekst.





Zamisli tek da im pokušaju objasniti kako bi drag queen bili tretirani za vrijeme totalitarizma…”, komentirao je novinar Ratko Martinović.

Rasprava se proširila i na drugim društvenim mrežama. Tako se na Redditu pojavila objava posvećena Titutki u kojoj se naglašava da ima “pametno umjetničko ime supruge jugoslavenskog diktatora koje se jako dobro uklapa u priču izvedbe”.

“Ona je poznata po divljem stilu i epskim nastupima i dio je “House of Flamingo”. Mislim da se njezin avangardni stil jako dobro slaže s Letom 3 i vidim zašto su surađivali. Njezino je ime pametna igra s imenom Jovanke Broz i Tito u kombinaciji s riječi “prostitutka”. Jovanka Broz bila je supruga jugoslavenskog diktatora Tita. Ne znam čitam li previše o tome, ali osjećam kako je namjerno da se u pjesmi koja ismijava diktatore pojavljuje i diktatorova žena kao plesačica u pozadini. Nisam vidio puno ljudi koji su to primijetili prije pa sam mislio da bih trebao podijeliti!”, napisao je komentator na Redditu i pokrenuo raspravu.

Inače, Jovanka Broz Titutka domaćoj umjetničkoj sceni nije nepoznata. Prije četiri godine s Ivanom Picek, glazbenicom koja je u promijenila ime u Pi, objavila je singl ‘Na Zapadu Ništa Njovo‘, koji su, kako kažu, producirale (i vrištale). I ne samo to, povodom toga razvile su i “sjebanizam, umjetnički pravac XXI. stoljeća razvijen u Pisarovini”. Jovanka Broz Titutka snimala je i režirala videospot.

Drag umjetnica bila je i dio programa “FANNY PACK” u sklopu već spomenutoga “House of Flamingo”. “FANNY PACK (prosto narodno: pederuša) je klupsko-izvedbeni program koji se u Zagrebu posljednjih godina održava nakon Povorke ponosa, u organizaciji queer kolektiva House of Flamingo”, objasnili su organizatori.

U Splitu je tada House of Flamingo nastupio šesti put, na dan Povorke ponosa. To im je, poslije Dubrovnika, Zagreba i Sarajeva, bio četvrti nastup u dva mjeseca. Jovanka Broz Titutka tu je nastupila s provjerenim društvom “tranđela” koje su činili Colinda Evangelista, Entity i Roxanne, a naša drag umjetnica izvodila je svoj turbo-rave