‘ZA ŽIVOTA JOJ MORAŠ BITI VJERAN’! Miletić napisao emotivnu objavu o pokojnoj supruzi Danijeli: ‘Jer samo ovaj kratki život imamo’

Saborski zastupnik Marin Miletić prisjetio se supruge Danijele uoči prve godišnjice njezine smrti te joj je uputio emotivnu posvetu.

‘Za života prijatelju, za života’, započeo je Marin u Facebook objavi.

‘Za života svoju voljenu trebaš ljubiti. Za života joj biti vjeran. Za života je držati na dlanu kao izabranicu tvoga srca. Za života je slušati. Ispričati joj se kada je povrijediš. Voditi ju gdje god možeš. Na kave, izlete, izlaske, kina, predstave, izložbe, ovdje i ondje.





U park, u planine, uz more. Za života, prijatelju, za života. Ako si kršćanin, za života to svjedočiti, zajedno moliti, biti blizu nebeskog Oca. Za života ti mora biti važnija i od prijatelja i od karijere i od nogometa i od ulice. I od svog novca ovoga svijeta. Za života prijatelju, za života. Za života ju moraš ponosno držati za ruku, šetati s njom kao da je kraljica cijelog svemira. Za života prijatelju, za života.

Zajedno se smijati, zajedno nekada plakati, zajedno se dizati, zajedno se penjati. Jer samo ovaj kratki život imamo darovan da ga živimo u punini. Sada i ovdje. Za tamo – ondje. Za života prijatelju, za života. Danijela, uoči sutra. 04.09.2021.-04.09.2022.’, napisao je Miletić.



Podsjećamo, Mostov je zastupnik prije godinu dana javnost, putem svojih društvenih mreža, obavijestio da je preminula njegova supruga Danijela te se od nje oprostio dirljivom porukom.

‘Usnula si voljena moja. Izmolili smo valjda stotinu krunica Božjeg milosrđa u ova dva dana. Mazimo ju. Pjevamo joj pjesme. Posebno je voljela slušati Amorose – Yeshua.

Moj je ljubljeni od svih najljepši, pored tisuća, pored tisuća. Puštamo joj iznova i iznova. Marta, Lucija moja, brat moj pjevamo pored Danijele Božju pobjedu, Emanuel vraćamo se uvijek na Amorose i Yeshua. Plačemo i slavimo živoga Boga, Boga živih. Sve je teže disala. Hropci u plućima. Plačemo svi, ali ne očajavamo. Mi smo kršćani. Vjerujemo u život vječni. U ruke sam joj stavio križ svetog Benedikta, Barbara Fujina ga poslala.









U jednom trenutku kaže moj brat: pusti je brate, pusti ju Tati. Poljubim ju u obraz, zagrlim ju i kažem: puštam te Onome koji te je stvorio i koji te je meni darovao. I druge sekunde Danijela kratko uzdahne i ispusti besmrtnu dušu našem nebeskom Ocu. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Hvala Ti Bože na mojoj Danijeli. Hvala Ti na životu moje žene, ljubavi moje, srcu srca moga. Hvala ti na majci djece moje. Hvala ti na svemu što smo proživjeli. Hvala Ti Isuse što me učinila boljim čovjekom i kršćaninom.

Čekaj me Voljena moja. Čekaj me u stanovima nebeskog Jeruzalema. Čekaj me tamo gdje ću i ja doći kada i mene Krist Kralj pozove s lica ove Zemlje. Čuvat ću nam djecu. I ostat ćemo vjerni Kristu Spasitelju. Drugog puta nema. Čekaj me, Voljena moja’, napisao je tada.

Marin Miletić trenutno je u vezi s domaćom glumicom Kristinom Krepelom. Par je u početku skrivao svoju ljubav, no u posljednje vrijeme sve češće ih možemo vidjeti kako uživaju u zajedničkim trenucima.