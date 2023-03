‘ZA VAS GRANICE IŽIVLJAVANJA NE POSTOJE!’ Kći Đorđa Balaševića bijesna na medije: ‘To ste isto radili čovjeku o kojem se godinama pisali gadosti’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Beba Balašević, kći pokojnog Đorđa Balaševića, odlučila se javno obračunati sa srpskim medijima i njihovim tekstovima o obitelji Balašević i to nakon što se u medijima pojavila vijest da se njena majka Olivera bori za život u jednoj bolnici.

Naime, Beba se tada nalazila na putu te je bila uvjerena da su vijesti točne, jer je i za smrt oca doznala od novinarke, da bi u konačnici doznala kako je riječ o lažnoj vijesti, što je bila kap koja je prelila čašu.

U podužoj objavi na društvenoj mreži Beba se osvrnula na lažne vijesti i poručila da će se protiv toga boriti kako god zna.





Prepričala je i situaciju u kojoj se našla kada je pročitala da se liječnici bore za život njezine majke, što se ispostavilo kao potpuna neistina.

“U redu na naplatnoj rampi iz pravca Beograda bacila sam pogled na telefon: ‘Bebo, što je s Oljom?’ uz link na novinski članak. Svi se mole za Oliveru Balašević, sve je u rukama liječnika, zdravlje joj nije dobro! Naučila sam, nažalost, da vijesti iz bolnice stignu prije do medija nego do obitelji i bližnjih i zato sam i mogla pomisliti da se, dok sam ja na putu, događa nešto s mojom mamom za što još nisam stigla čuti. Nikom normalnom ne treba objašnjavati koliki sam stres doživjela. U tom trenutku, ponavljam, na autoputu za volanom. To je svakako stres koji me potpuno, u najmanju ruku dekoncentrirao, a u pravoj interpretaciji zapravo užasno uznemirio i posljednje mjesto gdje sam tada trebala biti je u prometu. Mama se nije odmah javila na telefon, što je moj stres samo prolongiralo, ali Jovana jest i rekla mi je da je i sama dobila nekoliko trenutaka ranije isti uznemirujući poziv i da je krenula prema mami. I nije ni važno koliko je vremena prošlo dok nismo saznali da je u pitanju ponovo potpuno lažna vijest jer ti u tim situacijama svaka sekunda traje beskonačno. Postoje li granice?” zapitala se Beba pa nastavila.

“Jedno je kad pišete da smo ružni, zli, prljavi, da smo promijenili prezime, da smo vratili prezime, da smo glupi, nesposobni i što već, to je vaša strast. To ste isto radili čovjeku kojeg ste prvog dana odlaska uzdizali u nebesa i gostovali po emisijama s licemjernim žalopojkama ‘kakvog-smo-čovjeka-izgubili’, a pisali ste godinama o njemu najveće gadosti i huškali kojekakve pomračene umove i na njega i na nas, njegovu obitelj… Ali ovo? Mi smo prije dvije godine izgubili oca. Vi nas sada uznemiravate potpuno izmišljenim morbidnim naslovima da se doktori bore za život naše majke i da se svi mole za njeno zdravlje? Pa vas ja sad pitam: gdje su granice? Postoje li bilo kakve granice? Imate li vi majku, oca, sestru, brata, djecu? I znate što? Ovaj moj tekst neće objaviti nijedan novinar s idejom da utječe na branšu kojoj pripada, da se postave neke, bilo kakve granice. U stanju su objaviti što smo obukli, gdje smo se obukli, što smo rekli i što nismo, ali nijedan jedini novinar nije objavio moj post u kojem prepričavam kako sam za smrt svog oca saznala od novinarke nekog portala, koja me zamolila da joj potvrdim jer ‘ne bi nešto pisala pa da mora poslije demantirati’. U tome su ipak solidarni. Teško da će itko od novinara javno skrenuti pažnju da se moraju postaviti granice. I onda su zgroženi i ratoborni što im se zla obitelj ne javlja na telefon i ne daje intervjue kad god im to padne na pamet. I ne mogu završiti ovaj post s time da ste ovaj put prešli sve granice jer sam sada već uvjerena da za vas granice iživljavanja ne postoje i odlučna sam da se ovaj put borim protiv toga kako znam i umijem”, zaključila je Beba.

Podsjetimo, Đorđe Balašević preminuo je u veljači 2021. u novosadskoj bolnici nakon duge borbe s upalom pluća, a bio je pozitivan i na koronavirus. Iza sebe je ostavio suprugu Oliveru i njihovo troje djece, kćeri Jovanu i Jelenu, odnosno Bebu, te sina Aleksu.