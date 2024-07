Za najbolju TV seriju nominirana HRT-ova drama koju su Hrvati pošteno ispljuvali

Autor: G.B.

Za nagrade Srce Sarajeva za TV serije 30. Sarajevo Film Festivala stručni žiri sastavljen od više od 500 filmskih profesionalaca iz regije, ove je godine nominirao osam serija u 14 kategorija. Pravo prijave imale su dramske serije i komedije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije premijerno prikazane u razdoblju od 1. travnja 2023. do 30. travnja 2024. godine.

Odluka o nominiranim serijama donesena je na osnovu rezultata elektronskog glasanje filmskih i TV profesionalaca članova strukovnog žirija. Isti stručni žiri će novim elektronskim glasovanjem donijeti odluku i o dobitnicima nagrada Srce Sarajeva za TV serije. Najbolji će biti proglašeni na ceremoniji dodjele nagrada koja će biti održana 18. kolovoza na 30. Sarajevo Film Festivalu.

Nagrade Srce Sarajeva za TV serije dodjeljuju se u dvije kategorije: za dramske serije i za komedije. U kategoriji dramskih serija dodjeljuje se osam nagrada: za najbolju dramsku seriju, najbolju glavnu glumicu, najboljeg glavnog glumca, najbolju žensku epizodnu ulogu, najbolju mušku epizodnu ulogu, za Zvijezdu u usponu, za najbolju režiju (za epizodu) i za najbolji scenarij (za epizodu). U kategoriji komedija dodjeljuje se šest nagrada: za najbolju komediju, najbolju glavnu glumicu, najboljeg glavnog glumca, za Zvijezdu u usponu, za najbolju režiju (za epizodu) i za najbolji scenarij (za epizodu). Posebno je zanimljivo za vidjeti da su nominirani u kategoriji najbolje dramske TV serije “Gora” (Hrvatska), “Koža” (Srbija), “Poziv” (Srbija) i “Znam kako dišeš” (Bosna i Hercegovina).

‘Gora’ u Hrvatskoj naišla na niz kritika

Podsjetimo, iako su u Hrvatskoj mnogi s veseljem iščekivali seriju “Gora”, prve reakcije i nisu bile baš tko zna kako pozitivne.

“Koji je ovo mućak od serije. Muke im tako nabiti 22 epizode”, “Ajme koji dijalozi, koji scenarij… Moja nećakinja koja ide u drugi osnovne napisala bi smislenije dijaloge”, Ne znam jesam li ja luda, ali u nekim trenucima ih ništa nisam razumjela”, “Ovo je loše, kao neki improvizirajući amaterski dokumentarac”, “Ima ova serija neku radnju? Očekivao sam neku HGSS-ovsku verziju Third Watcha/911 – znači uz malo drame/romantike i neku akciju i avanturu. A tu vidim samo dosadnu dramu”, “Ne shvaćam poantu serije, što se ovdje događa?”, “Priča se u zajednici da oko 16.-17. epizode serija postane nešto bolja”, “Molimo HRT kad već ne želi financirati novu sezonu CBS-a, neka na koljenima ako treba zamole Gorana Kulenovića da napravi neku seriju, jer ova ‘Antitalent’ produkcija je izgleda opravdala svoje ime”, “Kako uništiti prirodne ljepote i vizure katastrofalnom kamerom. Foršpan bi bolje napravio moj učenik s prilagodbom, gluma ne postoji, dijalozi nemaju veze sa životom, zvuk se vraća na stare postavke, fotografija kriminalna, rakursi ubij me u mozak”, pisali su nezadovoljni korisnici na Forumu.

"Bila nam je prihvatljiva ideja kada su oni krenuli s inicijativom da se snimi nekakva dramska serija s temom HGSS-a i naše djelatnosti kojom se bavimo. Dali smo suglasnost na prvi scenarij, kao i sve suglasnosti za korištenje naših znakova, loga i slično. Bio sam i na premijeri, pogledao sam prve dvije epizode. Mi smo generalno zadovoljni. Nije bilo nikakvih negativnih kritika i zamjerki za ono što smo vidjeli. Nadam se da to u nastavku neće biti drugačije niti da će biti narušen prikaz u ostalih 20 epizoda", rekao je Brozičević te dodao kako je HGSS-u drago što se gorski spašavatelj, odnosno njegov psihološki profil, nije prikazao drugačije od onog što on u stvarnosti jest.









“Smatramo da je to posve pogođeno i sasvim okej na temelju onog što smo vidjeli. O ostalom ja trenutno ne mogu govoriti jer tko zna što će biti u nastavku. Evo, mislim da je to jedna dobra, pozitivna promocija, odnosno predstavljanje službe. Ono što je nama tu bitno i što bih volio naglasiti je da očekujemo da će određen broj mladih, novih ljudi, koji su možda do sada bili nedovoljno upoznati s nama ili nisu imali mogućnost pristupiti službi, da će sada to spoznati i da će to kod njih pobuditi želju i volju za volontiranjem i pomaganjem. Vjerujem da će nakon serije biti interesa, pogotovo po manjim gradovima, manjim stanicama, gdje teže dolazimo do novih članova koji ponašanjem, stavom, pogledima i odgovornosti odgovaraju ovoj službi”, rekao nam je Brozičević.